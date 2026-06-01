Ойбек пен Нигораның қызы Алияхон 2 жаста

·890·Мәдениет
Ойбек пен Нигораның қызы Алияхон 2 жаста
Ойбек пен Нигораның қызы Алияхон 2 жаста
Фото: Instagram

Әншілер Ойбек пен Нигора қыздары Алияхонның 2 жасқа толғанын Instagram парақшалары арқылы хабарлады. Нигора өз парақшасында Алияхонның 1 жасында түскен фотосессиясынан дайындалған видеоны жариялап, бұл қуанышты жаңалықты оқырмандарымен бөлісті.

Ол посттың астына мынадай шынайы сөздерді жазды:

«Бүгін кенжеміз Алияхонның туған күні. Бұл қызды Алладан біз емес, дәл сіздер — дұға тілеуші әжелеріміз бен аналарымыз сұрап бердіңіздер. Сондықтан да «дұғамен сұрап алған қызым» деп бекер айтпаймын.

Үш баладан кейін шаршаған ана ретінде, енді бала туралы ойламаған кезде, әжелеріміз бен аналарымыз «әр нәрсенің жұбы жақсы — екі ұл бар, енді тағы бір қыз керек» деп қолдарын жайып, біз үшін дұға еткен еді.

Иншааллах, қызым кем дегенде біздей бақытты болсын, осындай дұғалар алатын, көркем мінезді, иманды және ұжданды қыз болып өссін. Баршаңызға құттықтауларыңыз үшін рақмет!»

Пікірлерде оқырмандар қызды шын жүректен құттықтап, оған көптеген ізгі тілектерін білдіруде.

Анықтама үшін, әншілердің қазіргі таңда 4 баласы бар. Екі ұл және екі қыз, Алияхон — 4-ші кенже бала.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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