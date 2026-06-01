Юлдуз Усманованың президентке берген ұсынысы желіде қызу талқыланды
Халықаралық конгресс орталығында Президент Шавкат Мирзиёевтің қатысуымен мәдениет және өнер саласы өкілдеріне мемлекеттік наградаларды тапсыру рәсімі өтуде. Іс-шара барысында Өзбекстан халық әртісі Юлдуз Усманова өз пікірімен бөлісті.
Darakchi.uz сайтына берген сұхбатында әншіден мемлекет басшысына қандай ұсыныстары бар екені сұралды. Юлдуз Усманова бұл ретте ұлттық музыканы кеңінен насихаттау мәселесіне ерекше назар аударды.
Әртістің айтуынша, тойларда қонақтар жайғасқаннан кейін өнерпаздар тарапынан кемінде бір жұп мақам орындалуы жас ұрпақтың ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыруы мүмкін.
«Өздері де айтты ғой, тойларда әртістер, мейлі шағын топ болсын, мейлі үлкен топ болсын, қонақтар отырғаннан кейін бір жұп мақам айтылса, жастардың құлағында қалады. Басында жатырқауы мүмкін, бірақ кейін үйренеді. Есейгенде “біздің заманымызда солай еді” деп еске алады», — деді Юлдуз Усманова.
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