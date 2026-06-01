Маруф Отажонов Бурак Өзчивиттің өнеріне баға берді (видео)
Актер Маруф Отажонов Ташкентте көрсетілген, түрік актері Бурак Өзчивит ойнаған «Стамбулдың ең сұлу қызы» моноспектаклі туралы өз пікірін білдірді.
Ол Бурактың кәсіби театр актері болмаса да, сахнадағы қимылы мен өнері көптеген кәсіби актерлерден де күштірек болғанын атап өтті.
«Бурак кәсіби театр актері емес, бірақ оның қимылы кәсіби актерлерден де күштірек. Ол режиссер белгілеген сызықтан шықпай, рөлді мінсіз орындады. Мен театр актері ретінде мұндай жағдайды қабылдауым қиын, бірақ оны сахнада серіктес ретінде қабылдаймын».
Ең бастысы, ол шамамен 2 мыңға жуық көрерменді басынан аяғына дейін ұстап тұра алды. Бұл өте үлкен нәтиже. Тіпті ең мықты актерлер де мұған әрқашан қол жеткізе бермейді.
Көрермендердің бір бөлігі спектакльді толық түсініп көрсе, екінші бөлігі онша түсінбей бақылады. Дегенмен, залды ұстап тұру — бұл үлкен шеберлік. Мұны тіпті халық әртістері де әрқашан істей алмайды.
Моноспектакль — яғни бір актерлік сахналық туынды — ең күрделі жанрлардың бірі. Кейде екі-үш актер де бұған батылы бармайды. Ал Бурак мұны істей алды.
Сондай-ақ, спектакльде жарық, дыбыс және техникалық құралдарды пайдалану жоғары деңгейде болды. Шынымды айтсам, Бурактан мұндай өнер күтпеген едім. Ол өте керемет өнер көрсетті», — деді Маруф Отажонов.
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