Дуа Липа мен Каллум Тернер ресми түрде некелесті
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Шоу-бизнес әлеміндегі ең сәнді жұптардың бірі — поп-королева Дуа Липа мен британдық актер Каллум Тернер 31 мамырда Лондонда құпия түрде некелесті. Жұп дүркіреген тойдан бас тартып, тек ең жақын достары мен отбасы мүшелерінің ортасында неке қиюды жөн көрді.
Дуа Липа дәстүрлі үйлену көйлегінен бас тартты. Сән сыншыларын таңғалдырып, ол Дэниел Роузберри арнайы тіккен Schiaparelli Haute Couture брендінің юбкалы костюмімен шықты. Образды Стивен Джонс дизайнындағы кең жиекті қалпақ, ақ қолғаптар және Stephen Jones туфлиі толықтырды.
Куәгерлердің айтуынша, бұл тек ресми бөлігі ғана болды. Жұп маусым айының бірінші аптасында Италияның Палермо қаласындағы беделді Villa Igiea кешенінде 3 күндік дүркіреген той өткізеді.
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