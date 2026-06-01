Юлдуз Усмонова қай өнерпаздың жетістігіне ең қатты қуанды?
Халықаралық конгресс орталығында Президент Шавкат Мирзиёевтің қатысуымен мәдениет және өнер саласының өкілдеріне мемлекеттік марапаттарды тапсыру рәсімі өтуде.
Іс-шара барысында Өзбекстан халық әртісі Юлдуз Усмонова «Даракчи» басылымына берген сұхбатында өз ойын білдіріп, марапат алған өнерпаздарды шын жүректен құттықтады.
«Бүгін марапат алған барлық әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Олардың барлығы бұл марапатқа лайық. Тек мынаны да айту керек, марапат алғаннан кейін жоғалып кететіндер де жоқ емес», — деді әнші.
Журналистің «Марапат алғандардың ішінде кімнің жетістігіне ең қатты қуандыңыз?» деген сұрағына Усмонова ерекше тоқталды.
«Эркин Комиловқа қатты қуандым. Сөзін естіп, тіпті жылап жібердім, шынымды айтсам. Мүмкіндік болса, сол кісінің видеосын тауып, жариялаңыздаршы — бұл менің өтінішім. Ол өнерді шынайы жүрегінде алып жүретін адам. «Өнер өнерпаздың бойында болуы керек» деген сөз бар емес пе. Ол біреуді мақтау үшін емес, өмір мен өткенді өте әдемі салыстырып, терең мағынамен сөйледі», — деп атап өтті әнші.
…