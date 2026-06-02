Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

·349·Мәдениет
Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

Мойындау керек, есейіп кетсек те, мультфильм көруге деген қызығушылығымыз әлі де сақталған. Қуаныштысы, заманауи аниматорлар үнемі жаңа жобаларды ұсынып келеді. Олардың көпшілігі сапа жағынан бала кезімізде сүйіп көрген мультфильмдерден қалыспайды. Алайда, ең мінсіз көрінетін анимациялық туындыларда да назардан тыс қалған қателіктер кездесіп тұрады.

«Маша мен Аю»

Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

«Алғашқы кездесу» бөлімінде Аю Машаны үйінен шығарып жібергеннен кейін жабылған есікте ауыр ысырма мен ірі шегелер көрініп тұрады. Бірақ бірнеше секундтан кейін есік ішке қарай ашылғанда, оның беті мүлдем тегіс күйге келеді.

«Үш мысық»

Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

«Музыкалық құттықтау» эпизодында мысықтар отбасы дүкенге барады. Оларға жаңа жылдық шырша бейнеленген ашықхат ұнап қалады және жанында тұрған Коржик оны сатып алғысы келеді. Алайда келесі кадрларда шыршадағы әшекейлер түсініксіз түрде жоғалып кетеді, ал фон түсі жасылдан ашық сары түске ауысады.

«Иван патшазада мен сұр қасқыр»

Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

Василиса Иванға келген көріністе кейіпкерлер арасындағы бос орында бір жармалы есік көрінеді. Келесі кадрда олар құшақтасқанда, сол есік түсіндірілмейтін түрде екі жармалы есікке айналып кетеді.

«Үш батыр: Теңіздің арғы жағында»

Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

Князь Владимир мен Юлийдің әңгімесі кезінде артқы фонда контрфорс анық көрінеді. Бірнеше секундтан кейін Постум арбамен залға кіргенде, суреттер арасындағы қабырға кенеттен тегіс күйге келеді.

Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

Сонымен қатар, Алеша Поповичтің жейде жағасындағы өрнектер де өзгереді. Алдымен қызыл түсті болған элементтер кейінірек қызғылт сары түске енеді. Әрине, кейіпкер бұл қысқа уақыт ішінде киімін ауыстырып үлгермеген болар еді.

«Смешарики»

Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

Танымал анимациялық сериалдың әртүрлі бөлімдерінде де көзге түсетін қателіктер бар. Мысалы, «Орындық» эпизодында Крош орындықтан алыстауымен ондағы «Боялған» деген жазу бірден жоғалып кетеді.

«Фиксиктер: Үлкен құпия»

Танымал мультфильмдердегі көпшілік байқамаған ерекше қателіктер (фото)

Фиксиктер диванда отырып теледидар көріп жатқан кезде Симканың артындағы тақтаға назар аударсаңыз, оның ірі планда кенеттен басқа күйге ауысқанын көруге болады. Сондай-ақ, ашық қызғылт элемент те тақтаның ең жоғарғы бөлігінде пайда болады.

Көріп отырғаныңыздай, тіпті танымал және үлкен еңбекпен жасалған заманауи мультфильмдерде де ұсақ қателіктер кездеседі. Алайда дәл осындай детальдар көрермендерді мұқият болуға итермелейді.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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