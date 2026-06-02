Dili.me жауапкершілікке тартылды
Блогерлікпен айналысатын Dili.me тағы да құқық қорғау органдарының назарына ілікті.
Мәлім болғандай, ол 2026 жылғы 31 мамырда сағат 17:00-де қаладағы супермаркет алдында «әдемі» нөмірлі автокөліктердің жиынын ұйымдастыру бойынша өзінің «Instagram» парақшасында видеоүндеу таратқан. Бұл іс-шараның тиісті рұқсатсыз жүзеге асырылғаны анықталды.
Қоқан қалалық ІІБ жүргізген жедел іс-шаралар барысында бұл шақыру қоғамдық тәртіп пен жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін екені атап өтілді.
Сондай-ақ, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде оның серіктесі ішкі істер қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбай, белсенді қарсылық көрсеткені анықталды.
Оқиға бойынша Әкімшілік жауапкершілік туралы кодекстің тиісті баптары негізінде құжаттар ресімделіп, сот органына жолданды.
Қазіргі уақытта оқиғаға байланысты заңды шаралар қабылдануда.
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