Дурдона Курбанова туған күніндегі сыйлығымен және киімімен көпшіліктің назарын аударды (видео)
Актриса Дурдона Курбанова Instagram парақшасы арқылы қуанышты жаңалығымен бөлісті. Ол жариялаған видео арқылы тағы бір жасқа толғанын хабарлады.
Актриса жазбаның астына: «Happy birthday to me. Alhamdulillah», — деп жазды.
Курбанова туған күнін ерекше және нәзік стильде атап өтті. Видеода оған өзінің бойынан да биік, әртүрлі түсті әдемі гүлдермен безендірілген үлкен шоқ гүл сыйланғаны көрсетілген. Кадрлардан актрисаның шынайы қуанышы мен толқынысы айқын байқалады.
Пікірлерде жанкүйерлер оны туған күнімен құттықтап, ақ тілектерін білдірді. Сонымен қатар, кейбір қолданушылар оның киімі туралы әртүрлі пікірлер қалдырып, сын көзқарастарын да білдірді.
Анықтама үшін: Дурдона Курбанова 1998 жылы 2 маусымда дүниеге келген. Ол отбасындағы төрт баланың бірі.
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