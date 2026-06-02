Yulduz Usmonova мен Президенттің диалогы әлеуметтік желілерде кеңінен талқылануда (видео)
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің қатысуымен өткен өнер қайраткерлерін марапаттау рәсіміндегі Yulduz Usmonova мен болған диалог әлеуметтік желілерде қызу талқылануда.
Сөз сөйлеген Usmonova мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан назар үшін алғысын білдіре отырып, бірқатар мәселелерге тоқталды. Оның айтуынша, атақ алған кейбір әртістер кейіннен шығармашылықтан қол үзіп қалады.
«Бұл атақтар әртісті ынталандырып, мотивация беріп, халыққа қызмет етуге жетелеуі керек. Өнердің нанын жесеңіз — жұмыс істеуіңіз керек. Мемлекет өнерден қаражатты ешқашан аяған емес, енді біз де бұған лайықты жауап қайтаруымыз керек», — деді әнші.
Сондай-ақ, ол ұстаз-шәкірт дәстүрін нығайту, әртістердің қоғаммен және мемлекетпен бірлесе жұмыс істеуі қажеттігін атап өтті.
Президент Мирзиёев өз кезегінде Yulduz Usmonova-ның шынайы әрі батыл пікірлерін жоғары бағалады.
«Yulduz Usmonova көптеген маңызды мәселелерді көтерді. Оның еңбекқорлығы, өзіне деген сенімі және халық арасындағы беделі ерекше назарға лайық. Егер барлық әртістер сіз сияқты жұмыс істесе, концерт те, кино да, нәтиже де болады», — деді мемлекет басшысы.
Кездесу соңында президент өнер адамдарына табыс тілеп, олардың еңбегі ел дамуы үшін маңызды екенін тағы бір мәрте баса айтты.
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