Rayhon жаңа «No Stress» атты хит әнімен қуантуда!
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Өзбекстандық танымал әнші Rayhon G‘aniyeva өз тыңдармандарына жаңа музыкалық жаңалығын жариялады. Әртіс жақын күндері «No Stress» атты жаңа әнін ұсынатынын мәлімдеді.
Әнші бұл хабарды әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы бөлісіп, жанкүйерлерін премьераға дайын болуға шақырды. Rayhon-ның айтуынша, жаңа туынды 5 маусым күні ресми түрде тыңдармандар назарына ұсынылады.
«5 маусымда менің жаңа әнім — ‘No Stress’ шығады! Егер оны бәрінен бұрын тыңдағыңыз келсе, сториске өтіп, сілтеме арқылы пресейв жасаңыз және жүрекше белгісін басыңыз. Сонда ән шыққан бойда оны алғашқылардың бірі болып естисіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды!», — деп жазды әнші.
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