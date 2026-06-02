Rayhon жаңа «No Stress» атты хит әнімен қуантуда!

·507·Мәдениет
Rayhon жаңа «No Stress» атты хит әнімен қуантуда!

Өзбекстандық танымал әнші Rayhon G‘aniyeva өз тыңдармандарына жаңа музыкалық жаңалығын жариялады. Әртіс жақын күндері «No Stress» атты жаңа әнін ұсынатынын мәлімдеді.

Әнші бұл хабарды әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы бөлісіп, жанкүйерлерін премьераға дайын болуға шақырды. Rayhon-ның айтуынша, жаңа туынды 5 маусым күні ресми түрде тыңдармандар назарына ұсынылады.

«5 маусымда менің жаңа әнім — ‘No Stress’ шығады! Егер оны бәрінен бұрын тыңдағыңыз келсе, сториске өтіп, сілтеме арқылы пресейв жасаңыз және жүрекше белгісін басыңыз. Сонда ән шыққан бойда оны алғашқылардың бірі болып естисіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды!», — деп жазды әнші.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болдыБүгін, 11:37Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!Бүгін, 11:12Ұлықбек Рахматуллаевтан күтпеген жауап: бақыт деген не? (видео)Бүгін, 10:59Әнші Жасминнің ұқсасы табылдыБүгін, 10:23Ханде Йенер марапат алу кезінде сахнада ыңғайсыз жағдайға тап болдыБүгін, 10:04Поп-ММА жауынгері «Сатурн» айыппұлға тартылдыБүгін, 09:35
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
«Sohiba» obrazımen tanymal Fotima Nazarova Instagram-nan qansha tabys tabady?
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)