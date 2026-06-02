Rayhon жаңа әнінің премьерасын жақын арада өткізуі күтілуде

·219·Мәдениет
Rayhon жаңа әнінің премьерасын жақын арада өткізуі күтілуде

Rayhon Ganiyeva Instagram парақшасы арқылы жанкүйерлерімен жаңа шығармашылық жаңалығымен бөлісті. Әнші жақын арада жаңа әнін ұсынатынын хабарлады.

«No stress» деп аталатын жаңа әннің премьерасы 5 маусымда болады деп күтілуде. Әннің атауы оның көңіл-күйі мен заманауи стилі жеңіл әрі жағымды болатынын білдіреді.

Жанкүйерлер бұл жаңалықты үлкен қызығушылықпен қабылдап, әлеуметтік желілерде пікір қалдыруда. Көпшілігі Rayhon-ның жаңа стилі мен шығармашылық көзқарасын асыға күтіп отырғанын білдіруде.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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