Rayhon жаңа әнінің премьерасын жақын арада өткізуі күтілуде
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Rayhon Ganiyeva Instagram парақшасы арқылы жанкүйерлерімен жаңа шығармашылық жаңалығымен бөлісті. Әнші жақын арада жаңа әнін ұсынатынын хабарлады.
«No stress» деп аталатын жаңа әннің премьерасы 5 маусымда болады деп күтілуде. Әннің атауы оның көңіл-күйі мен заманауи стилі жеңіл әрі жағымды болатынын білдіреді.
Жанкүйерлер бұл жаңалықты үлкен қызығушылықпен қабылдап, әлеуметтік желілерде пікір қалдыруда. Көпшілігі Rayhon-ның жаңа стилі мен шығармашылық көзқарасын асыға күтіп отырғанын білдіруде.
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