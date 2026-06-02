Лола желіде қайтадан көрінді: Лоланы сағынғандар үшін арнайы

·6.3K·Мәдениет
Лола желіде қайтадан көрінді: Лоланы сағынғандар үшін арнайы

Біраз уақыттан бері шығармашылық қызметі туралы ақпарат бермей жүрген әнші Лола интернет желілерінде қайтадан көрінді. Әлеуметтік желілерде тарап жатқан видеолар жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық тудыруда.

«Лоланы сағынғандар үшін» деген жазбалармен бөлісіліп жатқан видеоларда әншінің іс-шараларға қатысып жатқан сәттері бейнеленген. Көптеген жанкүйерлер бұл видеоларды жылы қабылдап, сүйікті әртістерін сахнадан қайта көргілері келетінін жазуда.

Актриса Асал Шодиева да өз парақшасында Лола түскен видеолармен бөлісті. Ол әншінің сырт келбеті мен көңіл-күйіне жылы лебізін білдірді.

Лола желіде қайтадан көрінді: Лоланы сағынғандар үшін арнайы

Жанкүйерлердің пікірінше, Лола әдеттегідей өзінің нәзіктігін, көңілділігін және сұлу келбетін сақтап қалған. Алайда әншінің шығармашылыққа оралуы немесе жаңа жобалары туралы әзірге ресми ақпарат жоқ.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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