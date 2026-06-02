Umidaxon жаңа «Hamma jim bo‘lsin» музыкалық клипін көпшілікке ұсынды
Әнші Umidaxon 1 маусым күні өз жанкүйерлері үшін кезекті жаңа музыкалық жобасын ұсынды. Өнерпаз «Hamma jim bo‘lsin» деп аталатын жаңа ән мен оған түсірілген бейнебаянның премьерасын ресми түрде жариялады.
Бұл ән адамды күнделікті күйбең тіршіліктен бір сәтке алыстап, ішкі тыныштық пен үнсіздікті сезінуге шақырады. Онда кейде барлық дауыстар артта қалып, тек жүрек үнін естуге деген құштарлық бейнеленген. Шығарма тыңдармандарға жалғыздықта өзін тануға жетелейтін, рухани тыныштық сыйлайтын музыкалық туынды ретінде ұсынылған.
Әннің мәтіні мен музыкасын шығармашылық иесі Иброхим Нурматов жазған, ол туындыға терең мағына мен эмоциялық әуен сыйлаған.
Umidaxon өзінің әлеуметтік желідегі парақшаларында клиптің YouTube платформасында көруге болатынын хабарлады. Премьера қысқа уақыт ішінде үлкен қызығушылық тудырып, көптеген қаралым жинап үлгерді.
Әлеуметтік желілерде тыңдармандар жаңа ән мен клип туралы жылы пікірлер білдіруде. Көпшілігі орындаудың шынайылығын, әннің әуезділігін және бейнебаянның жоғары сапасын ерекше атап өтіп, шығармашылық топқа оң баға беруде.
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