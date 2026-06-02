Manzura махаббаты туралы айтты: жас айырмашылығы бақытқа кедергі болмады ма?

·970·Мәдениет
Manzura махаббаты туралы айтты: жас айырмашылығы бақытқа кедергі болмады ма?

Саид Ходжаев 1998 жылы Қазақстанның Шымкент қаласында туып-өскенін айтты. Manzura-мен алғаш рет әнші Қазақстанға келгенде танысқан.

— Manzura-ны күтіп алдым, баратын жерлеріне серік болдым. Бір күні көлікте келе жатқанымызда, анам үйлену туралы ұсыныс білдірді. Бұл сөз екеумізді де таңғалдырды. Өйткені мұндай ой ойымызға да келмеген еді. Кейін Manzura-ның әпкесінің келісімін алу үшін Ташкентке келдім. Сөйлестік, маған бірнеше сұрақ қойылды, соңында бата беріп, бақыт тіледі, — дейді Саид Ходжаев.

Manzura махаббаты туралы айтты: жас айырмашылығы бақытқа кедергі болмады ма?

Ол Manzura-мен жақын танысқанға дейін де олардың әулетінде мұндай өнерпаз қыз бар екенін білетінін атап өтті.

— Manzura-ның әндерін тыңдап өстім. 10 жасымда оның әндерін тыңдап ұйықтайтынмын. Арамызда 20 жас айырмашылық бар екенін жасырмаймын және бұдан ешқашан ұялмаймын. Мұндай жарым болғанына мақтанамын. Көптеген өнерпаздарда тәкаппарлық болады, бірақ Manzura-дан бұл қасиетті байқамадым, — дейді ол.

Manzura-ның айтуынша, анасының ең үлкен арманы — оның отбасылы болып, балалы болғанын көру еді.

Manzura махаббаты туралы айтты: жас айырмашылығы бақытқа кедергі болмады ма?

— Жұбайым екеуміз бір әулеттен — ишандар тұқымынанбыз. Әкем шымкенттік еді. Егер бүгін бақытымды көргенде, қызым өз жұртына келін болды деп қатты қуанар еді. Мен сол тауларда өскенмін. Қызығы сол, арада 20 жыл өтіп, жұбайым да дәл сол тауларда, тек басқа туыстар арасында өскен екен.

Ол балалық шағын еске алып, жұбайының аға-әпкелерін жақсы танитынын айтты.

— Оларды көргенмін, тіпті қолымда көтеріп өсіргенмін. Сол уақыттарда Саид аға әлі дүниеге келмеген де еді, — дейді әнші.

«Сын пікірлерге мән бермеймін»

Саид Ходжаев әлеуметтік желілердегі талқылауларға қатысты пікір білдіріп, түрлі ойлардың оның көңіл-күйіне әсер етпейтінін атап өтті.

— Біз туралы хабар шыққаннан кейін адамдардың әр түрлі сөздеріне мүлдем назар аудармадым. Ұсақ нәрселер үшін жүйке жұқарту, уайымдау менің табиғатыма жат. Мен үшін уақыт — ең қымбат қазына. Оны мұндай істерге жұмсағым келмейді. Өмірімде бұдан да маңызды мақсаттарым бар, — дейді ол.

«Жас мәселесін барлығы табиғи қабылдады»

Manzura махаббаты туралы айтты: жас айырмашылығы бақытқа кедергі болмады ма?

Manzura-ның ойынша, әйел адам жұбайынан рухани күш пен қайсарлықты көргісі келеді.

— Әйел қаншалықты күшті болмасын, өзінен де еріктірек адамды қалайды. Егер адам әлсіз болса, оның пікірі әсер етпеуі мүмкін. Мен дәл осы күшті Саид ағадан көрдім. Ер адам материалдық жағынан емес, мінезі мен болмысымен бірнеше саты жоғары тұруы керек.

Әнші алғашында жас айырмашылығына байланысты екіұдай болғанын да жасырмады.

— Жұбайым менен едәуір жас. Сол себепті оған жасырақ қыз лайық деп ойлағанмын. Бұл туралы өзіне де айттым. Бірақ күйеуім де, енеме де бұл жағдайды психологиялық тұрғыдан мүлдем табиғи қабылдайтындарын айтты, — дейді Manzura.

Мәлімет үшін, әнші Manzura биылғы жылдың 21 ақпанында 48 жасқа толды.

«Балаларымыз үй ішінде жүгіріп жүргенін армандаймыз»

Manzura махаббаты туралы айтты: жас айырмашылығы бақытқа кедергі болмады ма?

Жұптың айтуынша, олар үшін ең бақытты сәттер — бірге шай ішіп отырып сөйлескен кездер.

— Сондай сәттерде балаларымыз үй ішінде ойнап, қуанышты дауыстары жаңғырып тұрғанын тілейміз. Manzura гампан тағамын өте дәмді дайындайды. Басқа тағамдар да қолынан жақсы келеді. Ол кез келген мәселені жанжал деңгейіне жеткізбейді, өз орнын жақсы біледі. Осы күнге дейін «мен үлкенмін, сен кішісің» деген секілді сөздер болған емес және болмасын да, — дейді Саид Ходжаев.

«Енді ер әншілермен дуэт айтпайды»

Сұхбат барысында Саид Ходжаев Manzura-ның шығармашылық қызметіне де тоқталды.

— Енді Manzura ер әншілермен дуэт орындамайды. Өнерге қатысты мәселелерде сөйлесуі керек адамдармен де негізінен өзім байланысамын. Ер адамдармен тікелей қарым-қатынасты шектеуге тырысып жатырмын, — деді ол.

«Неге неке кеші болмады?»

Manzura махаббаты туралы айтты: жас айырмашылығы бақытқа кедергі болмады ма?

Manzura үлкен той өткізілмеуінің себебін де түсіндірді.

— Бізде неке кеші болмады. Жұбайым той жақтаушысы еді, мен олай емеспін. Келін көйлегін кез келген уақытта киюге болады. Мен үшін ең үлкен бақыт — көйлек емес, жұбайыммен тыныш және тату өмір сүру, — деді әнші.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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