Ozodbek Nazarbekov ózbek futboly turaly ne dedi?
Tanymal júrgizýshi jáne blogger Otabek Mahkamovtyń qysqa suhbaty barysynda Mádenıet mınıstri Ozodbek Nazarbekovke ózbek futboly týraly qyzyqty suraq qoıyldy.
— Ózbek futboly bul... ıaǵnı bir sóz nemese bir tirkespen sıpattańyz, — dedi Otabek Mahkamov.
Bul suraqqa Ozodbek Nazarbekov qysqa ári nusqa jaýap berdi:
— Ózbek futboly — bul bolashaq.
Suhbat barysynda Otabek Mahkamov qazirgi tańda ózbek futbolyna arnalǵan derekti fılm ústinde jumys istep jatqanyn da jetkizdi.
— Biz qazirgi ýaqytta ózbek futbolyna qatysty derekti fılm daıyndap jatyrmyz. Bul fılm sizge unaıdy degen úmittemiz, — dedi ol.
Budan soń Ozodbek Nazarbekov Otabek Mahkamovtyń qyzmeti týraly da jyly pikirlerin bildirdi.
— Bul azamattyń Ózbekstanǵa qosyp jatqan úlesi zor. Elimimiz ben halqymyz úshin mańyzdy aqparattardy joǵary deńgeıde usynyp jatqan blogger dosym retinde qurmetteımin. Men de Otabektiń beınejazbalaryn qyzyǵa baqylaımyn. Eger biror jobańyzda meniń kómegim qajet bolsa, álbette kómektesýge daıynmyn, — dedi mınıstr.
Oǵan jaýap retinde Otabek Mahkamov ta shynaıy qarym-qatynas bildirdi.
— Siz maǵan úlken kómekti burynnan berip kelersiz. Atap aıtqanda, «Sarson» ánińizdiń klıpine qatysýym men úshin óte úlken kómek boldy. Hatta bunyń paıdasyn qazirge deıin kórip jatyrmyn, — dedi ol.
Suhbat sońynda Ozodbek Nazarbekov atalǵan klıp týraly da óz pikirin bildirdi.
— Álbette, men úshin sizdiń eń jaqsy atqarǵan rólińiz dál osy boldy. Hatta basqa rólderińizdiń arasynda da eń tabystysy dep sanaımyn, — dedi ol.
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