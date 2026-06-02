Мәдениет және өнер саласын дамыту туралы тарихи жарлыққа қол қойылды
Еліміздің мәдениет, өнер және креативті индустрия өкілдері үшін шынымен де тарихи және қуанышты күндер басталды! Президентіміз «Мәдениет, өнер және әдебиет салаларын одан әрі дамыту жөніндегі ауқымды шаралар туралы» маңызды жарлыққа қол қойды.
Бұл тарихи қадамды Президент Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева өз ресми парақшасында үлкен қуанышпен құптап, мәдениет қайраткерлері үшін жасалып жатқан теңдессіз мүмкіндіктерге тоқталды және.
«Мәдениеттің дамуы үшін тек шабыт қана емес, шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жағдайлар да өте маңызды. Креативті индустрияны қалыптастыру нақты қолдауды талап етеді. Бүгін Президентіміз осындай көмек көрсететін тарихи жарлыққа қол қойды», — деп атап өтті Саида Мирзиёева.
«Шығармашылыққа инвестиция» қоры және салықтық жеңілдіктер
Жаңа құжатқа сәйкес, елімізде «Шығармашылыққа инвестиция» мемлекеттік мақсатты қоры ресми түрде құрылуда. Ең қуаныштысы, бұл қорға перспективалы және жарқын шығармашылық жобаларды жүзеге асыру және қаржыландыру мақсатында жыл сайын мемлекет тарапынан 200 миллиард сум қаражат бөлінеді.
Сонымен қатар, мәдениет және өнер саласында қызмет етіп жатқан кәсіпкерлер мен компаниялар үшін теңдессіз салықтық демалыстар берілуде. Енді:
Концерттік бағдарламаларды ұйымдастырушы кәсіпкерлер;
Фильм және сериал түсіруші кинокомпаниялар;
Балаларға арналған контент жасаушы шығармашыл тұлғалар;
Жеке театрлар, шығармашылық студиялар және мәдениет саласындағы жеке білім беру мекемелері.
Бұл өкілдер толықтай босатыладықосылған құн салығынан (ҚҚС), пайда салығынан, айналым салығынан, жер және мүлік салығынан, сондай-ақ қызметкерлердің жалақысынан алынатын жеке тұлғалардың табыс салығынан (ЖТС).
Бұдан бөлек, шетелдік киногерлер үшін де Өзбекстан есігі айқара ашылуда. Шетелдік кинокомпаниялардың еліміз аумағында кино өнімдерін өндіру арқылы тапқан табыстары резидент еместердің табысы ретінде салық базасына енгізілмейді.
Жеңімпаздарға жүздеген миллион сыйақы және ұстаздарға ынталандыру
Жарлықта таланттарды ашу және оларды лайықты марапаттау жүйесі де түбегейлі жаңартылды. Беделді халықаралық және республикалық деңгейдегі байқауларда жеңіске жеткен шығармашыл тұлғалар төмендегідей көлемде ірі ақшалай сыйлықтармен марапатталады:
Гран-при (Бас жүлде) және 1-орын үшін: сәйкесінше 300 миллион және 100 миллион сум;
2-орын иегерлері үшін: 200 миллион және 50 миллион сум;
3-орын иегерлері үшін: 100 миллион және 25 миллион сум.
Елеулі еңбек етіп жүрген педагогтарымыз да ұмыт қалмады. Осы жеңімпаздар мен жүлдегерлерді тәрбиелеп өсірген адал мұғалімдер мен концертмейстерлерге жыл бойы өз айлық жалақыларының 100 пайызына дейін мөлшерінде арнайы үстемеақы төленеді.
Мұқтаж қызметкерлер үшін тұрғын үй мүмкіндігі
Шығармашыл тұлғаларды әлеуметтік қорғау бойынша да өте жақсы жаңалық жарияланды. Жарлыққа сәйкес, жыл сайын мәдениет, өнер және әдебиет саласында еңбек етіп жүрген, тұрғын үйге өте мұқтаж 1 000 қызметкерге ипотекалық несиенің бастапқы жарнасының 50 пайызы мемлекет тарапынан жабылады.
Бұл тарихи жаңалықтар елімізде жасампаздық пен креативті экономиканың жаңа дәуірін бастайтыны сөзсіз. Барша шығармашыл қауым мен өнер сүйер қауымды осы ұлы мүмкіндіктермен редакциямыздың атынан құттықтаймыз! Жаңа шығармашылық биіктер бағындыра беріңіздер!
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