Shahzod Sultonov романтикалық «Marry Me» ұсынысымен жанкүйерлерін таңғалдырды
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Талантты актер Shahzod Sultonov жеке өміріндегі қуанышты жаңалықпен жанкүйерлерін қуантты. Актер әлеуметтік желідегі парақшаларында романтикалық сәттер бейнеленген суреттер мен видеолармен бөлісті.
Кадрлардан Shahzod Sultonov-тың үлкен қызыл раушан гүлдер шоғы және ашық аспан астында дайындалған «Marry Me» жазуы арқылы болашақ жарына ерекше тосынсый жасағанын көруге болады. Романтикалық ортада ұйымдастырылған бұл ұсыныс көптеген оқырманның назарын аударды.
Актер бұл сәттерді әлеуметтік желіде бөліскеннен кейін, жанкүйерлері мен жақындары пікірлерде шын жүректен құттықтауларын жолдауда. Көпшілігі жұпқа ұзақ ғұмыр, бақыт және тату өмір тілеуде.
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