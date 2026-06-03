Zarina Yuldasheva men Durdona Kurbanova: sakhna syrtyndaghy shynayy qarym-qatynas
Aktrisa Zarina Yuldasheva «Navo mehmonda» baghdarlamasyndaghy sukhbatynda ózining jeke ómiri men áriptesterimen qarym-qatynasy turaly qyzyqty oylarymen bólisti. Sūkhbat barysynda jurnalist odan ónerdegi dostyq pen básekelestik turaly sūraq qoydy. Atap aytqanda, «Imronnyng Durdona Kurbanovasy bolsa, Mirjalol Nematovtyng Zarinasy bar. Sonday-aq, Durdona Kurbanova sizding eng jaqyn qūrbynyz. Aralarynyzda básekelestik sezile me?» degen sūraq qoyyldy.
Būl sūraqqa Zarina Yuldasheva shynayy jәne ashyq jauap berdi. Olardyng arasynda eshqashan básekelestik bolmaghanyn atap ótip, dostyqty әrdayym jūmystan joghary qoyatyndaryn aytty. Aktrisanyng sózine qaraghanda, olar jūmys prosesinen tys kezdeskende óner nemese rólder turaly emes, jeke ómir, kýndelikti oqighalar jәne ózara qūpiyalar turaly әngimelesedi.
Sonday-aq, Zarina Durdonamen shygharmashylyq qyzmet barysynda eshqanday kelispeushilik nemese dau-damay bolmaghanyn erekshe atap ótti. Onyng aytuynsha, sau orta jәne ózara syylastyq óner adamdarynyng qarym-qatynasynda óte manyzdy, dәl osy faktorlar olardyng dostyghyn odan sayyn nyghayta týsken.
…