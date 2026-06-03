Zarina Yuldasheva men Durdona Kurbanova: sakhna syrtyndaghy shynayy qarym-qatynas

·504·Мәдениет
Zarina Yuldasheva men Durdona Kurbanova: sakhna syrtyndaghy shynayy qarym-qatynas

Aktrisa Zarina Yuldasheva «Navo mehmonda» baghdarlamasyndaghy sukhbatynda ózining jeke ómiri men áriptesterimen qarym-qatynasy turaly qyzyqty oylarymen bólisti. Sūkhbat barysynda jurnalist odan ónerdegi dostyq pen básekelestik turaly sūraq qoydy. Atap aytqanda, «Imronnyng Durdona Kurbanovasy bolsa, Mirjalol Nematovtyng Zarinasy bar. Sonday-aq, Durdona Kurbanova sizding eng jaqyn qūrbynyz. Aralarynyzda básekelestik sezile me?» degen sūraq qoyyldy.

Būl sūraqqa Zarina Yuldasheva shynayy jәne ashyq jauap berdi. Olardyng arasynda eshqashan básekelestik bolmaghanyn atap ótip, dostyqty әrdayym jūmystan joghary qoyatyndaryn aytty. Aktrisanyng sózine qaraghanda, olar jūmys prosesinen tys kezdeskende óner nemese rólder turaly emes, jeke ómir, kýndelikti oqighalar jәne ózara qūpiyalar turaly әngimelesedi.

Sonday-aq, Zarina Durdonamen shygharmashylyq qyzmet barysynda eshqanday kelispeushilik nemese dau-damay bolmaghanyn erekshe atap ótti. Onyng aytuynsha, sau orta jәne ózara syylastyq óner adamdarynyng qarym-qatynasynda óte manyzdy, dәl osy faktorlar olardyng dostyghyn odan sayyn nyghayta týsken.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болдыБүгін, 11:37Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!Бүгін, 11:12Ұлықбек Рахматуллаевтан күтпеген жауап: бақыт деген не? (видео)Бүгін, 10:59Әнші Жасминнің ұқсасы табылдыБүгін, 10:23Ханде Йенер марапат алу кезінде сахнада ыңғайсыз жағдайға тап болдыБүгін, 10:04Поп-ММА жауынгері «Сатурн» айыппұлға тартылдыБүгін, 09:35
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
«Sohiba» obrazımen tanymal Fotima Nazarova Instagram-nan qansha tabys tabady?
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)