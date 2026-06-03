Гули Асалходжаева үшінші рет немерелі болды
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Әнші Гули Асалходжаеваның отбасында тағы бір қуанышты оқиға болды. Танымал өнер иесі 28 мамырда үшінші рет әже атану бақытына ие болды. Бұл сүйінші хабарды тек отбасы мүшелері ғана емес, жанкүйерлері де зор қуанышпен қабылдады.
Әнші әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы нәрестені қарсы алу сәтінен шынайы фотосуреттер мен бейнелермен бөлісті. Бұл кадрлардан отбасы мүшелерінің қуанышы, махаббаты мен толқынысы айқын байқалады.
Белгілі болғандай, жаңа туған сәбиге Зубайр деп есім қойылды. Бұл есімді жанкүйерлер де жылы қабылдап, пікірлерде нәрестеге ізгі тілектерін білдіруде.
Біз де Гули Асалходжаеваны және оның жақындарын осы қуанышты оқиғамен шын жүректен құттықтаймыз. Кішкентай Зубайрға зор денсаулық, бақыт және жарқын болашақ тілейміз.
…