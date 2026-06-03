«Зумрад және Киммат» сахналық интерпретациясы

·218·Мәдениет
«Зумрад және Киммат» сахналық интерпретациясы

«Зумрад және Киммат» ертегісі сахнада қайта жанданды. Кәсіподақтар сарайында 2 маусымда «Паризод» би мектебі ұсынған қойылым көрермендерге ұмытылмас әсер сыйлады.

Бұл концертте ұлттық билер, театр элементтері және заманауи сахналық шешімдер ұштасып, ерекше көркемдік орта қалыптасты. Талантты бишілердің өнері, алуан түрлі сахна безендірілімі мен бейнелер үйлесімі көрермендердің зор қошеметіне ие болды.

Қойылымда басты рөлдерді шебер өнерпаздар сомдады. Атап айтқанда, Кимматтың анасы бейнесін Хосият Хусанова, Зумрадтың әкесі рөлін Баходир Нишонов орындады. Сондай-ақ Киммат бейнесін Саъдия Сафарова, ал Зумрад рөлін Эъзоза Сафарова шеберлікпен сахнаға алып шықты.

Әсіресе ертегі кейіпкерлерінің сахнадағы интерпретациясы мен музыка және би арқылы жеткізілген сезімдер көрермендерді бейжай қалдырмады. Концерттің бірінші күні аяқталғанымен, көрермендер әлеуметтік желілерде өз әсерлерімен белсенді бөлісіп, жылы пікірлер мен алғыстарын білдіруде.

Еске сала кетейік, бұл сахналық бағдарлама 2 күнге созылады — 2 және 3 маусым күндері көрермендер назарына ұсынылады.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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