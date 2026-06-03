Зухра Солиева: Сүйікті әртістерімнен билетті өзім сұраймын

·189·Мәдениет
Зухра Солиева: Сүйікті әртістерімнен билетті өзім сұраймын

Актриса Зухра Солиева «24/7 Podcast» бағдарламасының қонағы болып, шоу-бизнестегі қарым-қатынас және концерттерге бару тәжірибесі туралы ашық пікір білдірді.

Оның айтуынша, кейбір сүйікті әртістері мен ұжымдарының концерттеріне шақыру болмаса да, өзі хабарласып билет сұраудан ұялмайды.

«Шоу-бизнес өкілдері той немесе концерт өткізгенде, көбінесе танымал жұлдыздарды шақырады, ал мені кейде шақырмайды. Мысалы, мен «Дизайн» және «Миллион» топтарының концерттеріне барғым келеді, бірақ шақырмайды. Бұған ренжімеймін», — дейді актриса.

Сондай-ақ ол Фарход Саидов, Бунёд Саидов және Дилмурод Сұлтанов сияқты өнер иелерінің оны жеке шақыратынын ерекше атап өтті.

Актрисаның айтуынша, егер сүйікті өнер иесінің концерті туралы біліп қалса, «концертіңізге барайын» деп еркін түрде хабарласады.

«Ғайбулла Тұрсынов шығармашылығын енді бастаған кезде әндерін жақсы көретінмін. Ол қысқа уақыт ішінде концерт те берді. Мені шақырар деп күттім, бірақ болмады. Кейін өзім жаздым, ол бірден қоңырау шалып, сізге билет беремін деді. Бардым және өте ләззат алдым. Мен үшін нағыз концерт сол болды», — деп сөзін қорытындылады актриса.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болдыБүгін, 11:37Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!Бүгін, 11:12Ұлықбек Рахматуллаевтан күтпеген жауап: бақыт деген не? (видео)Бүгін, 10:59Әнші Жасминнің ұқсасы табылдыБүгін, 10:23Ханде Йенер марапат алу кезінде сахнада ыңғайсыз жағдайға тап болдыБүгін, 10:04Поп-ММА жауынгері «Сатурн» айыппұлға тартылдыБүгін, 09:35
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
«Sohiba» obrazımen tanymal Fotima Nazarova Instagram-nan qansha tabys tabady?
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)