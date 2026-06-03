Зухра Солиева: Сүйікті әртістерімнен билетті өзім сұраймын
Актриса Зухра Солиева «24/7 Podcast» бағдарламасының қонағы болып, шоу-бизнестегі қарым-қатынас және концерттерге бару тәжірибесі туралы ашық пікір білдірді.
Оның айтуынша, кейбір сүйікті әртістері мен ұжымдарының концерттеріне шақыру болмаса да, өзі хабарласып билет сұраудан ұялмайды.
«Шоу-бизнес өкілдері той немесе концерт өткізгенде, көбінесе танымал жұлдыздарды шақырады, ал мені кейде шақырмайды. Мысалы, мен «Дизайн» және «Миллион» топтарының концерттеріне барғым келеді, бірақ шақырмайды. Бұған ренжімеймін», — дейді актриса.
Сондай-ақ ол Фарход Саидов, Бунёд Саидов және Дилмурод Сұлтанов сияқты өнер иелерінің оны жеке шақыратынын ерекше атап өтті.
Актрисаның айтуынша, егер сүйікті өнер иесінің концерті туралы біліп қалса, «концертіңізге барайын» деп еркін түрде хабарласады.
«Ғайбулла Тұрсынов шығармашылығын енді бастаған кезде әндерін жақсы көретінмін. Ол қысқа уақыт ішінде концерт те берді. Мені шақырар деп күттім, бірақ болмады. Кейін өзім жаздым, ол бірден қоңырау шалып, сізге билет беремін деді. Бардым және өте ләззат алдым. Мен үшін нағыз концерт сол болды», — деп сөзін қорытындылады актриса.
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