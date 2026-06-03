Севинч Муминованың қолын сүйген жанкүйер әлеуметтік желілерде назар аударды

·8.3K·Мәдениет
Севинч Муминованың қолын сүйген жанкүйер әлеуметтік желілерде назар аударды

Әнші Севинч Муминованың қатысуымен түсірілген видео әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, пайдаланушылар арасында қызу талқылау тудырды. Видеода өнер иесінің адал жанкүйерлерінің бірі оған гүл сыйлап, қолын сүйгені бейнеленген.

Белгілі болғандай, бұл жағдай шаралардың бірі кезінде орын алған. Жанкүйер әншінің алдына гүлмен келіп, оған деген құрметі мен ілтипатын осылайша білдірген.

Видео қысқа уақыт ішінде интернетте танымал болып, түрлі пікірлер тудырды. Кейбір пайдаланушылар мұны өнер иесіне деген шынайы сүйіспеншілік пен құрметтің белгісі деп бағаласа, басқалары жағдайға әзілмен қарады.

Атап айтқанда, пікірлерде: «Міне, тек Бурак Озчивиттің ғана емес, өз жұлдыздарымыздың да қолын сүюге болады екен ғой» деген әзіл аралас ойлар да кездеседі.

Севинч МуминоваБурак Озчивит
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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