Поп-ММА жауынгері «Сатурн» айыппұлға тартылды
Халық арасында «Сатурн» есімімен танымал өзбекстандық поп-ММА жауынгері Оғабека Абдумуминов әлеуметтік желіде жариялаған видеосына байланысты әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы 3 маусымда Ташкент қаласы ІІББ ЖҚБ ақпарат қызметі хабарлады.
Хабарланғандай, спортшының қауіпсіздік белбеуін тақпай көлік құралын басқарып келе жатқаны бейнеленген видео әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланды.
Осыдан кейін Ташкент қаласы ІІББ Жол қозғалысы қауіпсіздігі басқармасының іздеу бөлімі тәртіп бұзушыны шақырып, оған тиісті әкімшілік хаттама толтырды.
Оғабека Абдумуминов өз кезегінде қауіпсіздік белбеуінсіз жүргенін мойындап, видеоның кең талқылауға себеп болғанын айтты.
«Көлік құралын қауіпсіздік белбеуінсіз басқардым. Видео әлеуметтік желілерге жүктелгеннен кейін кеңінен талқыланды. Бұл жағдай қайталанбайды», — деді поп-ММА жауынгері.
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