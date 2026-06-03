Ханде Йенер марапат алу кезінде сахнада ыңғайсыз жағдайға тап болды

·496·Мәдениет
Ханде Йенер марапат алу кезінде сахнада ыңғайсыз жағдайға тап болды

Түркиялық танымал әнші Ханде Йенер «Назар» марапаттау рәсіміне қатысып, «Үздік поп орындаушы» номинациясы бойынша жүлдеге ие болды.

Рәсім барысында әнші сахнаға шығып, марапатты қабылдап алғанда, көрермендер тарапынан жылы қарсы алынды. Ол алғысын білдіріп, сахнада иіліп сәлем беріп жатқанда күтпеген жағдай болды — марапаттардың бірі құлап, сынып түсті.

Бұл жағдай қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, жанкүйерлер арасында түрлі пікірлер тудырды. Кейбіреулер мұны жай ғана кездейсоқтық деп бағаласа, басқалары бұл оқиғаны рәсімдегі ең есте қаларлық сәттердің бірі деп атады.

Сонда да Ханде Йенер жағдайды сабырмен қабылдап, рәсімді жалғастырды. Оның кәсіби шеберлігі мен сахнадағы ұстамдылығы жанкүйерлер тарапынан жоғары бағаланды.

Ханде ЙенерНазар
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Жалалиддин Ахмадалиев жүргізушісіз «Қоқандық» концертінде тыңдармандарын таңғалдырдыБүгін, 09:02Джастин Бибер мейрамханада жанкүйерлерін таңғалдырды (видео)Бүгін, 08:23Лил Хуррамовтың «махаббат хикаясы» күтпеген жерден аяқталдыБүгін, 07:31Манзура неге кеш тұрмысқа шыққанын айттыКеше, 13:51Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болдыКеше, 11:37Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!Кеше, 11:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
«Sohiba» obrazımen tanymal Fotima Nazarova Instagram-nan qansha tabys tabady?
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)