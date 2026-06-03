Ханде Йенер марапат алу кезінде сахнада ыңғайсыз жағдайға тап болды
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Түркиялық танымал әнші Ханде Йенер «Назар» марапаттау рәсіміне қатысып, «Үздік поп орындаушы» номинациясы бойынша жүлдеге ие болды.
Рәсім барысында әнші сахнаға шығып, марапатты қабылдап алғанда, көрермендер тарапынан жылы қарсы алынды. Ол алғысын білдіріп, сахнада иіліп сәлем беріп жатқанда күтпеген жағдай болды — марапаттардың бірі құлап, сынып түсті.
Бұл жағдай қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, жанкүйерлер арасында түрлі пікірлер тудырды. Кейбіреулер мұны жай ғана кездейсоқтық деп бағаласа, басқалары бұл оқиғаны рәсімдегі ең есте қаларлық сәттердің бірі деп атады.
Сонда да Ханде Йенер жағдайды сабырмен қабылдап, рәсімді жалғастырды. Оның кәсіби шеберлігі мен сахнадағы ұстамдылығы жанкүйерлер тарапынан жоғары бағаланды.
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