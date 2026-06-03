Әнші Жасминнің ұқсасы табылды

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Әнші Жасминнің ұқсасы табылды

Әлеуметтік желілерде әнші Жасминге қатты ұқсайтын қыз туралы видеолар кеңінен талқылануда.

Төмендегі видеода қыз өзінің әнші Жасминге ұқсайтыны туралы айтады. Оның айтуынша, айналағағылар оны үнемі Жасминге ұқсатады.

Көптеген пайдаланушылар оның сыртқы келбеті, бет-әлпеті және кейбір қимылдары танымал әншіні еске салатынын атап өтуде. Сол себепті қыз желілерде қысқа уақыт ішінде үлкен қызығушылық тудырды.

Жасмин
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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