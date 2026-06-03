Ұлықбек Рахматуллаевтан күтпеген жауап: бақыт деген не? (видео)

·290·Мәдениет
Ұлықбек Рахматуллаевтан күтпеген жауап: бақыт деген не? (видео)

Әнші Ұлықбек Рахматуллаев Instagram парақшасында жариялаған видео үндеуінде «бақыт» ұғымына қатысты шынайы және ерекше ойларымен бөлісті.

Оның айтуынша, сұхбаттар мен әңгімелерде қойылатын сұрақтарға көбінесе алдын ала дайын болмағандықтан, кейде өзің қалағандай жауап бере алмай қаласың. Ал әңгімеден кейін «басқаша айтсам болар еді» деген ойлар пайда болады.

«Бір нәрсені ойлап қалдым: көптеген сұхбаттарда сұрақтар қойылады. Алдын ала дайын болмағандықтан, кейде өзің қалағандай жауап бере алмайсың. Кейін „басқаша айтсам болар еді“ деп ойлайсың. Меніңше, бақыт — үйге келгенде қабырғалардан балаларыңның қаламмен мынадай сурет салып қалдырғанын көру», — дейді әнші.

Бұл ой әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, жанкүйерлер тарапынан жылы қабылданды. Көптеген оқырман әншінің бұл шынайы мойындауын қолдап, пікірлерде өз ойларымен бөлісуде.

Улугбек РахматуллаевИнстаграм
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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