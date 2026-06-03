Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!

·356·Мәдениет
Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!

Әншілер Севинч Муминова мен Камрон Муминов жанкүйерлеріне арнап жаңа дуэт үстінде жұмыс істеп жатқанын хабарлады. Жаңа туынды «Гул» деп аталады.

Әннің ресми тұсаукесер күні әлі жарияланбаса да, өнерпаздар оның жақын арада тыңдармандар назарына ұсынылатынын жеткізді. Әншілер Instagram парақшалары арқылы осы әннен шағын үзінді бөлісіп, жанкүйерлердің қызығушылығын одан әрі арттырды.

Жарияланған қысқа бейне әлеуметтік желілерде жылдам тарап, тыңдармандар тарапынан жылы қабылданды. Көптеген қолданушылар әннің әуені мен дуэт үйлесімін жоғары бағалап, оң пікірлер қалдыруда.

Әсіресе жанкүйерлер әннің толық нұсқасын асыға күтіп жүргендерін айтып, премьерасын тезірек өткізуді сұрауда. Байқалғандай, «Гул» әні ресми шықпас бұрын да үлкен қызығушылық тудырып үлгерді.

Севинч МуминоваКамрон МуминовГулИнстаграм
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Жалалиддин Ахмадалиев жүргізушісіз «Қоқандық» концертінде тыңдармандарын таңғалдырдыБүгін, 09:02Джастин Бибер мейрамханада жанкүйерлерін таңғалдырды (видео)Бүгін, 08:23Лил Хуррамовтың «махаббат хикаясы» күтпеген жерден аяқталдыБүгін, 07:31Манзура неге кеш тұрмысқа шыққанын айттыКеше, 13:51Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болдыКеше, 11:37Ұлықбек Рахматуллаевтан күтпеген жауап: бақыт деген не? (видео)Кеше, 10:59
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
«Sohiba» obrazımen tanymal Fotima Nazarova Instagram-nan qansha tabys tabady?
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)