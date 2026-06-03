Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!
Әншілер Севинч Муминова мен Камрон Муминов жанкүйерлеріне арнап жаңа дуэт үстінде жұмыс істеп жатқанын хабарлады. Жаңа туынды «Гул» деп аталады.
Әннің ресми тұсаукесер күні әлі жарияланбаса да, өнерпаздар оның жақын арада тыңдармандар назарына ұсынылатынын жеткізді. Әншілер Instagram парақшалары арқылы осы әннен шағын үзінді бөлісіп, жанкүйерлердің қызығушылығын одан әрі арттырды.
Жарияланған қысқа бейне әлеуметтік желілерде жылдам тарап, тыңдармандар тарапынан жылы қабылданды. Көптеген қолданушылар әннің әуені мен дуэт үйлесімін жоғары бағалап, оң пікірлер қалдыруда.
Әсіресе жанкүйерлер әннің толық нұсқасын асыға күтіп жүргендерін айтып, премьерасын тезірек өткізуді сұрауда. Байқалғандай, «Гул» әні ресми шықпас бұрын да үлкен қызығушылық тудырып үлгерді.
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