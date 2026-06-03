Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болды

·849·Мәдениет
Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болды

Үнді киноиндустриясының танымал актрисасы, Шри Девидің үлкен қызы Джанви Капур қатысқан жаңа фильмнің тұсаукесері күтпеген әрі қауіпті жағдаймен есте қалды.

Іс-шара барысында жанында танымал актер Рам Чаран отырғанда, жанкүйерлердің бірі сахнаға жақындап, қатты қимыл жасап, шу мен әбігерлік тудырды.

Егер актердің күзетшілері жедел араласпағанда, жағдай одан әрі ушығуы мүмкін еді. Қауіпсіздік қызметкерлері жанкүйерді бірден сахнадан алып кетті.

Бұл оқиғаны көрген Джанви Капур күтпеген жағдайдан қатты таңғалып, қорқып қалғаны айтылуда. Іс-шара қысқа мерзімге тоқтатылды.

Оқиға әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып, жұлдыздар қатысатын іс-шаралардағы қауіпсіздік мәселесі қайтадан өзекті тақырыпқа айналды.

Джанви КапурШридевиРам Чаран
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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