Манзура неге кеш тұрмысқа шыққанын айтты
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Әнші Манзура кеш отбасын құруына себеп болған факторлар туралы әңгімеледі. Оның айтуынша, ол өмір бойы отбасын құру мәселесіне байыпты қараған және бұл мәселеде асығыс шешім қабылдағысы келмеген.
Манзураның сөзінше, өмірдегі кейбір жағдайлар, жеке көзқарастары және тағдырдың өзі оның тұрмысқа шығу туралы шешімді кешірек қабылдауына әсер еткен.
Әнші бүгінде өзін бақытты адам санайтынын және жұбайымен өзара сыйластық пен сенім негізінде өмір сүріп жатқанын да атап өтті.
Өнер иесінің бұл пікірлері әлеуметтік желі қолданушылары мен жанкүйерлер тарапынан үлкен қызығушылықпен қабылданды.
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