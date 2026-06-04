Лил Хуррамовтың «махаббат хикаясы» күтпеген жерден аяқталды

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Лил Хуррамовтың «махаббат хикаясы» күтпеген жерден аяқталды

Бәрі осы жылдың қаңтар айында, 23 жастағы блогер оқырмандарының сұрақтарына жауап бере отырып, биыл үйлену жоспары бар екенін меңзегеннен басталды. Сол кезде оның Дубайда тұратын 23 жастағы модель Валериямен қарым-қатынаста екені де белгілі болды.

Ақпан айында жұмыс бабымен Өзбекстанға келгеннен кейін, Озод қайтадан Дубайға — сүйіктісінің жанына ұшып барды. Ол әлеуметтік желілерде модельмен түскен суреттерін жариялап, «әлемде мұндай махаббат жоқ» деп пікір қалдырды.

Алайда көп ұзамай күтпеген бұрылыс болды. Блогер Муниса Ризаеваның «Bevafo» әнінің аясында мұрағат видеоларын жариялап, қарым-қатынасының нүкте қойылғанын ресми түрде растады. Пост астына «Сіз бұл постты көруіңіз керек еді» деп жазып қалдырды.

Жас жігіт пен қыз күн батысында кофе ішіп, әңгімелесіп отыр.

Бұл жағдай әлеуметтік желілерде түрлі талқылауларға себеп болды. Кейбір қолданушылар бұл оқиғаны бастан күтілген деп бағаласа, басқалары мұны жай ғана пиардың соңы деп түсіндірді.

Осылайша, Лил Хуррамовтың махаббат хикаясы күтілгендей тоймен емес, үлкен дау-дамаймен аяқталды.

Лил ХуррамовДубайӨзбекстанМуниса РизаеваВалерия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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