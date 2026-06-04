Адхам Солиев өнерге орала ма? Әнші жауап берді

·967·Мәдениет
Адхам Солиев өнерге орала ма? Әнші жауап берді

Әнші Адхам Солиев өнерге оралуы туралы сұрақтарға жауап берді.

"Rtv" телеарнасының тілшісінің "Өнерге қашан ораласыз? Жанкүйерлеріңіз сізді күтуде" деген сұрағына әнші шынайы пікір білдірді.

Оның айтуынша, өнерге оралу мәселесі уақытқа байланысты және қазір ол кәсіпкерлік қызметпен seriusly айналысуда.

"Өнерге қашан оралатынымды уақыт көрсетеді. Қазір кәсіпкерлікке қатты қызығамын. Біздің қанымызда кәсіпкерлік бар. Әсіресе, қонақүй саласына қызығатынмын және қазір осы бағытта жұмыс істеп жатырмын," - деді әнші.

Сонымен қатар, ол жанкүйерлерін ұмытпағанын ерекше атап өтті. Оның сөзінше, жанкүйерлер әрқашан жүрегінің түкпірінде орын алған және болашақта олар үшін жаңа әндер ұсынылуы мүмкін.

"Жанкүйерлерім өте көп, олар жүрегімнің түкпірінде. Құдай қаласа, кейде олар үшін жақсы әндер шығарамыз," - деп толықтырды ол.

Бұл мәлімдеме әлеуметтік желілерде әртүрлі реакциялар тудырып, жанкүйерлер әншінің өнерге оралуын күтуде.

Адам СолиевRtv
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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