Севинч Исмоилова «Мәдениет және өнер жанкүйері» кеуде белгісімен марапатталды

·508·Мәдениет
Севинч Исмоилова «Мәдениет және өнер жанкүйері» кеуде белгісімен марапатталды

Әнші Севинч Исмоилова Instagram парақшасы арқылы жанкүйерлерімен қуанышты жаңалықпен бөлісті. Ол мемлекет тарапынан «Мәдениет және өнер жанкүйері» кеуде белгісімен марапатталғанын хабарлады.

Өнер иесі видео жазбасының астына бұл марапатты зор мақтаныш пен жауапкершілікпен қабылдағанын жазды. Оның айтуынша, бұл мойындау жеке жетістік қана емес, шығармашылық қызметіне берілген жоғары баға.

«Бұл марапат біз үшін үлкен мотивация болды. Мұндай назар мен мойындаудан қатты қуаныштымыз. Енді осы ынталандырумен халқымызға жаңа әндер мен бейнебаяндар ұсынамыз, иншалла. Бұл жетістік біздің ортақ!» — деді әнші.

Пікірлерде жанкүйерлер өнер иесін осы жетістігімен шын жүректен құттықтап, жаңа шығармашылық табыстар тілеуде. Оның бұл мойындалуы әлеуметтік желілерде де жылы қабылданды.

Севинч ИсмоиловаInstagramМәдениет және өнер адал қызметкері
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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