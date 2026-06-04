Райхонның 25 жылдан кейін метроға түсуі желіде үлкен қызығушылық тудырды

·657·Мәдениет
Райхонның 25 жылдан кейін метроға түсуі желіде үлкен қызығушылық тудырды

Өзбекстанның ең сүйікті әншілерінің бірі Райхан Ғаниева әлеуметтік желілерде тараған жаңа бейнесімен көрермендер назарын аударды. Онда өнер иесінің ұзақ жылдардан кейін метроға түскені көрсетілген.

Бейнеде Райхан метроға қарай бет алғанда, бұл көлік түрін ширек ғасыр бойы пайдаланбағанын айтады. Әншінің шынайы сөздері жанкүйерлер арасында жылы әсер қалдырды.

«Қараңызшы, метроға түскеніме 25 жыл болыпты, сағындым ғой», — дейді Райхан бейнеде.

Бұл көрініс қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде кең тарап, көптеген пікір тудырды. Жанкүйерлер әншінің қарапайым әрі шынайы бейнесін қолдап, оның метроға түсуіне қатысты өз естеліктерін талқылауда.

ӨзбекстанРайхон ҒаниеваInstagram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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