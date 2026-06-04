Лил Хурамов шаш түсін өзгерткен себебін ашты
Блогер Лил Хурамов соңғы кездегі имиджіндегі өзгерістердің, атап айтқанда, шаш түсін өзгерткенінің себебін түсіндірді.
«Nima gap» жобасының қонағы болған ол, бұл шешімнің артында маңызды себеп бар екенін айтты. Хурамовтың сөзінше, ол Германияда өтетін беделді фестивальге қатысу үшін шақырту алған.
«Ақпан айында маған қоңырау шалды. Қатысу үшін шашымның түсі ақшыл болуы керек екенін айтты. Алғашында мен бұған қарсы болдым. Өзімді елімде танымал адам ретінде көремін, мұндай имидж біздің құндылықтарымызға сай келмейді және адамдар дұрыс түсінбеуі мүмкін дедім», - дейді ол.
Дегенмен, ұйымдастырушылар бұл талаптан бас тартпады. Тіпті, «Егер келіспесеңіз, Еуропада ақшыл шашты жігіттер көп» деп жауап берді.
«Мен бұл мүмкіндіктен бас тарта алмадым. Себебі, бас тартқанымда, бұл менің өмірімдегі ең үлкен қателігім болар еді», - деп қосты блогер.
Бұл мәлімдеме әлеуметтік желілерде әртүрлі реакция тудырды: кейбіреулер оны қолдаса, басқалары бұл шешімді сынайды.
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