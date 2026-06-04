Лил Хурамов шаш түсін өзгерткен себебін ашты

·992·Мәдениет
Лил Хурамов шаш түсін өзгерткен себебін ашты

Блогер Лил Хурамов соңғы кездегі имиджіндегі өзгерістердің, атап айтқанда, шаш түсін өзгерткенінің себебін түсіндірді.

«Nima gap» жобасының қонағы болған ол, бұл шешімнің артында маңызды себеп бар екенін айтты. Хурамовтың сөзінше, ол Германияда өтетін беделді фестивальге қатысу үшін шақырту алған.

«Ақпан айында маған қоңырау шалды. Қатысу үшін шашымның түсі ақшыл болуы керек екенін айтты. Алғашында мен бұған қарсы болдым. Өзімді елімде танымал адам ретінде көремін, мұндай имидж біздің құндылықтарымызға сай келмейді және адамдар дұрыс түсінбеуі мүмкін дедім», - дейді ол.

Дегенмен, ұйымдастырушылар бұл талаптан бас тартпады. Тіпті, «Егер келіспесеңіз, Еуропада ақшыл шашты жігіттер көп» деп жауап берді.

«Мен бұл мүмкіндіктен бас тарта алмадым. Себебі, бас тартқанымда, бұл менің өмірімдегі ең үлкен қателігім болар еді», - деп қосты блогер.

Бұл мәлімдеме әлеуметтік желілерде әртүрлі реакция тудырды: кейбіреулер оны қолдаса, басқалары бұл шешімді сынайды.

Лил ХурамовГерманияНима гапЕуропа
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ойбек пен Нигораның тойында оларға 5 бала тілеген шығармашыл тұлға кім?Кеше, 17:51Малайзияда маймылдар Чеченканы «қоршауға алды» (видео)Кеше, 17:26Ұлықбек Қодыров қазақ тілінде жаңа хит орындадыКеше, 15:44Райхонның 25 жылдан кейін метроға түсуі желіде үлкен қызығушылық тудырдыКеше, 12:48Севинч Исмоилова «Мәдениет және өнер жанкүйері» кеуде белгісімен марапатталдыКеше, 11:26Адхам Солиев өнерге орала ма? Әнші жауап бердіКеше, 10:31
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
«Sohiba» obrazımen tanymal Fotima Nazarova Instagram-nan qansha tabys tabady?
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)
Лил Хурамов шаш түсін өзгерткен себебін ашты – Zamin.uz, 04.06.2026