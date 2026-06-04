Ойбек пен Нигораның тойында оларға 5 бала тілеген шығармашыл тұлға кім?
Әншілер Ойбек пен Нигора «Омон-омон» бағдарламасындағы әңгіме барысында отбасы және балалары туралы шынайы ойларымен бөлісті.
Әңгіме барысында жүргізушілердің бірі Ойбекке «Қазір сіздерде 5 бала бар ма?» деп сұрақ қойды. Әнші қысқа әрі нақты жауап берді: «Жоқ, 4».
Одан кейін жүргізуші қалжың араластырып «Құдай қаласа, 5 болады» деп күлді. Тағы бір жүргізуші олардың тойында бір әншінің оларға 5 бала тілегенін еске салды.
Нигора қызығушылықпен: «Кім екен? Таһир Усманов па?» деп сұрады. Жүргізуші бұл болжамды жоққа шығарып, «Умидахон» деп жауап берді.
Әңгіме барысында Нигора тағы бір қызықты деректі ашты. Ол жүргізушілерге бет бұрып: «Алғаш қарсы алған сәбиіміздің кім екенін білесіз бе?» деп сұрады. Олар қызығушылықпен жауап күтті.
Нигора былай деді: «Қазір кім туралы айттыңыз? Біз Умидахонның балаларын бірінші болып қарсы алдық. Сол алғашқы сәби әлі де есте».
Мәлім болғандай, сол сәби қазір едәуір өсіп, тіпті мектеп жасына жеткен.
Бұл әңгіме жанкүйерлер тарапынан үлкен қызығушылықпен қабылданып, әлеуметтік желілерде жылы пікірталастарға себеп болды.
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