Қарыз дауы қанды аяқталды: бір топ адам 21 жасар жігітті соққыға жықты
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Наманган қаласында қарыз мәселесіне байланысты туындаған жанжал жұртшылық назарын аударды. Белгілі болғандай, бір топ адам 21 жасар жігітті ұрып, оған дене жарақатын салған.
Оқиға 31 мамыр күні қаланың «Даштбог» махалласы аумағында орын алды. Алдын ала мәліметтер бойынша, Жаңа Наманган ауданының бірнеше тұрғыны мен жәбірленуші арасында қарыз мәселесі бойынша дау туындаған.
Дау ушығып, салдарынан бірнеше адам жігітке күш қолданған. Нәтижесінде жәбірленуші жеңіл дене жарақатын алды.
Құқық қорғау органдары оқиғаға қатысушылардың жеке басын анықтап, аталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Хабарланғандай, күдіктілерге қатысты Қылмыстық кодекстің бұзақылыққа қатысты бабы бойынша іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде.
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