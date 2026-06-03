Ферғанада су қоймасындағы жазатайым оқиға өліммен аяқталды

·266·Қоғам
Ферғанада су қоймасындағы жазатайым оқиға өліммен аяқталды

Ферғана облысы Бағдат ауданындағы шаруа қожалықтарының бірінде қайғылы оқиға болды. Мембраналы су қоймасына құлап кеткен азаматтың өмірін сақтап қалу мүмкін болмады.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, оқиға 3 маусымда болған. Соңғы жылдары ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылып жүрген мембраналы су қоймаларында осыған ұқсас жағдайлар бірнеше рет тіркелгені атап өтілді.

Мамандардың айтуынша, мұндай су қоймаларының ішкі бөлігі арнайы тайғақ жабынмен қапталады. Сондықтан суға абайсызда құлап кеткен адамдар жағаға өз бетінше шығуда үлкен қиындыққа тап болады. Әсіресе құтқару құралдары болмаған жағдайда қауіп одан әрі артады.

ФерғанаБағдат ауданыТөтенше жағдайлар министрлиги
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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