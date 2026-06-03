Қауіпті түнгі жарыс екі жастың өмірін қиды
Сұрхандария облысының Ұзын ауданында болған жантүршігерлік жол-көлік оқиғасы екі адамның өмірін қиды. Жүргізуші куәлігі жоқ екі жігіттің қатысуымен болған қауіпті жарыс қайғылы аяқталды.
Оқиға 28 мамыр күні түнгі сағат 23:50 шамасында ауданның Шақар махалласы аумағында болды. Белгілі болғандай, Damas және Nexia көліктерін басқарған 17 және 20 жастағы жігіттер өзара жарысқа түскен.
Жол қозғалысы қауіпсіздігі қызметінің мәліметінше, Damas көлігінің рөлінде жүргізуші куәлігін алу жасына жетпеген 2009 жылы туған жасөспірім болған. Көлікте одан бөлек тағы төрт құрдасы да болған.
Nexia жүргізушісі 2006 жылы туған, оның да жүргізуші куәлігі жоқ екені анықталды.
Жылдамдық пен абайсыздық салдарынан екі көліктің қатысуымен ауыр жол апаты орын алды. Нәтижесінде Damas жүргізушісі мен Nexia көлігіндегі жолаушылардың бірі оқиға орнында қаза тапты. Қалған қатысушылар түрлі деңгейде жарақат алып, ауруханаға жатқызылды.
Белгілі болғандай, Nexia жүргізушісі бұрын да көлік жүргізіп жүрген және бұл жағдай махалла тұрғындарына жақсы таныс болған.
Оқиғадан кейін махаллада жұртшылықтың қатысуымен талқылау өтті. Онда ата-аналардың жауапкершілігі, балаларды тәрбиелеу және бақылау мәселелері кеңінен талқыланды.
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