Құдаярхан ордасындағы той-думаннан кейін мұражай-қорық директоры жазаланды

·28.5K·Қоғам
Құдаярхан ордасындағы той-думаннан кейін мұражай-қорық директоры жазаланды

Фарғона облысы Қоқан қаласының басты тарихи нышаны саналатын Құдаярхан ордасыішінде ұйымдастырылған ойын-сауық кеші әлеуметтік желілерде қызу талқыланып, жұртшылықтың наразылығын тудырды. Мәдени мұра нысаны ішінде өткен бейәдеп шараның бейнежазбалары тарағаннан кейін, Мәдени мұра агенттігі жағдайға қатысты қызметтік тексеру жүргізіп, ресми мәлімдеме жасады.

Тексеру қорытындысына сәйкес, Қоқан мемлекеттік мұражай-қорығының директорына қатысты тәртіптік жаза қолданылып, сөгіс жарияланды.

Әлеуметтік желіні дүр сілкіндірген видео: Дау неден басталды?

Оқиға желісі интернет сегментінде тарихи кешен ішінде бір топ әйелдің қатысуымен өткен сауық кеші мен ойын-сауық шарасы бейнеленген видеолардың пайда болуымен басталды:

  • Тарихи ғимараттағы шулы той: Таралған кадрларда орда ауласында шамдар, музыка және мерекелік безендіру аясында би биленіп, көне ескерткіштің рухына сай келмейтін ойын-сауық шарасы өткені көрінеді;

  • Жұртшылық наразылығы: Пайдаланушылар мен тарих әуесқойлары ұлттық мұра нысаны, бабалар рухы және мемлекет қорғауындағы ескерткіштің мұндай мақсаттар үшін пайдаланылуына болмайтынын айтып, жауаптылардан түсініктеме талап етті.

Мәдени мұра агенттігінің мәлімдемесі: Заңсыз және келісілмеген шара

Жағдай желіде қатты резонанс тудырғаннан кейін, салаға жауапты мемлекеттік орган жедел түрде жауап берді:

  • Келісілмеген шешім: Агенттік ұсынған мәліметтерге сәйкес, бұл ойын-сауық кеші Қоқан мемлекеттік мұражай-қорығының басшылығы тарапынан жоғары тұрған ұйымдармен белгіленген тәртіпте келісілмей және тиісті рұқсатсыз өз бетінше ұйымдастырылған;

  • Тәртіптік жаза: Өз қызметтік міндеттеріне салғырт қарағаны, тарихи ескерткішті сақтау және оны пайдалану нормаларын бұзғаны үшін мекеме директорына ресми түрде сөгіс жарияланды.

Жауапты мекемелер тарихи және мәдени ескерткіштер аумағында мұндай сипаттағы келісілмеген бұқаралық және ойын-сауық шараларын өткізуге қатаң тыйым салынатынын және бұдан былай бақылау одан әрі күшейтілетінін еске салды.

Құдаярхан ордасыҚоқан мемлекеттік мұражай-қорығыМәдени мұра агенттігіҚоқанТой-думан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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