Arsenal чемпиондық парадында 75 адам құтқарылды және 16 адам қамауға алынды

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Arsenal чемпиондық парадында 75 адам құтқарылды және 16 адам қамауға алынды

Arsenal командасының 22 жылдық үзілістен кейін Англия Премьер-лигасында жеңіске жетуіне байланысты өткізілген салтанатты парад келеңсіз оқиғалармен есте қалды. Солтүстік Лондонда мыңдаған жанкүйер өз қаһармандарын құттықтау үшін көшеге шықты, алайда мерекелік атмосфера төтенше жағдайлар қызметі үшін ауыр жұмыс күніне айналды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Лондон өрт сөндіру бригадасының (LFB) мәліметінше, мереке кезінде қауіпті биіктіктерге шығып кеткен шамамен 75 адам арнайы құтқару операциялары арқылы төмен түсірілді. Mikel Arteta мен оның шәкірттері отырған ашық автобусты көру мақсатында жанкүйерлер ағаштарға, ғимарат шатырларына және бағдаршам бағандарына шығып алған, бұл қауіпсіздіктің қатаң шараларын талап етті.

Мерекелік шаралар кезінде пиротехникалық құралдарды қолдану салдарынан жергілікті қонақүйлердің бірінде өрт шықты. Адасқан сигналдық ракета ғимараттың сыртына зақым келтірді, бірақ өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында үлкен шығынның алды алынды. Сондай-ақ, аймақтағы бірнеше ғимаратта пиротехника түтініне байланысты өрт дабылы іске қосылды.

Метрополитен полициясы Emirates Stadium айналасындағы тәртіпті сақтау үшін 500-ден астам қызметкерді жұмылдырды. Жексенбі кешіне дейін барлығы 16 адам қамауға алынды. Олар мас күйінде тәртіп бұзу, есірткі заттарын сақтау, жыныстық қудалау және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне шабуыл жасау сияқты қылмыстар бойынша айыпталуда.

Соған қарамастан, билік өкілдері бұл оқиғаның клуб жанкүйерлері үшін тарихи сәт екенін мойындады. Көшелер қоқыс пен аударылған электронды велосипедтерге толып кетсе де, жанкүйерлердің көпшілігі өз командасының жетістігін қауіпсіз түрде атап өтуге тырысты.

ArsenalАнглия Премьер-лигасыMikel ArtetaЛондонФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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