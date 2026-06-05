Лионель Месси және Англия: тарихи текетірес уақыты келді ме?
Англия құрамасы Лионель Месси басқарған Аргентинамен бұрын-соңды кездеспеген. Бұрынғы шабуылшы Робби Фаулер GOAL басылымына берген сұхбатында 2026 жылғы Әлем чемпионаты осы аңызға айналған футболшымен күш сынасу үшін ең қолайлы сәт екенін атап өтті. Оның пікірінше, Томас Тухель басқаратын команда 2022 жылғы чемпиондардан қорықпауы, керісінше, Криштиану Роналду және Португалия сияқты қарсыластармен кездесулерді қуана қабылдауы керек. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
«Барселона» аңызы Лионель Месси 2005 жылдан бері Аргентина сапында 198 ойын өткізіп, 116 гол соғудың сәті түсті. Дегенмен, Оңтүстік Америка алыбы мен Еуропа гиганты арасындағы ойындар соңғы жылдары сирек кездеседі. Англия мен Аргентина арасындағы соңғы кездесу 2005 жылдың қарашасында, Месси Альбиселесте сапында дебют жасағаннан бірнеше ай өткен соң болды, бірақ ол сол ойынға қатыспады.
Қазір Лионель Месси рекордтарға толы халықаралық карьерасын аяқтау қарсаңында тұр. Бұл Англия үшін Катарда Әлем кубогын басынан асыра көтерген сиқырлы 10-нөмір иесіне қарсы өзін сынап көру үшін соңғы мүмкіндік болуы мүмкін. Фаулердің сөзінше, қазіргі Месси бұрынғы деңгейінде болмаса да, ол футбол тарихындағы ең ұлы ойыншылардың бірі болып қала береді.
"Шынын айтсам, қазір олармен ойнағым келеді, себебі Месси енді бұрынғы жылдардағыдай емес. Бұл сөзім дұрыс түсінілмесін, ол барлық дәуірдің ең мықтыларының бірі, бірақ қазір оған қарсы ойнау үшін ең қолайлы уақыт. Англия үшін қарсылас кім болғанына қарамастан, бастысы турнирде ұзағырақ бару және қажетті нәтижені көрсету", — деп толықтырды Робби Фаулер.
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