Деклан Райс Стивен Джеррард пен Брайан Робсон деңгейіне көтерілді

·47·Спорт
Деклан Райс Стивен Джеррард пен Брайан Робсон деңгейіне көтерілді

Англия құрамасының бұрынғы жартылай қорғаушысы Питер Ридтің пікірінше, Деклан Райс ел футболы тарихындағы үздік орталық ойыншылар қатарына енді. Оның айтуынша, «Арсенал» жұлдызы ойын стилі мен көшбасшылық қабілеті арқылы Стивен Джеррард және Брайан Робсон сияқты аңыздармен бір деңгейге көтерілді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Қазіргі уақытта 27 жастағы Деклан Райс болашақта Англия құрамасының капитаны болуға басты үміткер ретінде қарастырылуда. Қазіргі таңда бұл міндетті «Бавария» шабуылшысы Гарри Кейн атқарып жатқанымен, сарапшылар капитандық повязканың жақын арада алаң ортасындағы көшбасшыға өтетінін болжап отыр.

«Арсенал» құрамына 105 миллион фунт стерлингке қосылған Деклан Райс Ұлыбритания тарихындағы ең қымбат футболшы мәртебесін сақтап тұр. Питер Ридтің сөзінше, қазіргі трансфер нарығында оның құны 150 миллион фунттан да асып түскен. Ол өз командасына Англия Премьер-лигасы және Чемпиондар лигасы сияқты ірі турнирлерде жоғары нәтижелерге жетуге көмектесуде.

«Брайан Робсон жоғары деңгейдегі ойыншы болды. Егер мен Деклан Райстың есімін онымен қатар атасам, бұл оған деген құрметімнің қаншалықты жоғары екенін көрсетеді. Қазір ол әлемдегі ең жетілген жартылай қорғаушылардың бірі», — деп толықтырды Рид.

Деклан Райс тек клуб деңгейінде ғана емес, 2026 жылғы Әлем чемпионатында да Англия құрамасының негізгі күші болуы күтілуде. Оның «Алтын доп» үміткерлері тізіміне енуі де футболшының өсу қарқынының өте жоғары екенін дәлелдейді.

АрсеналДеклан РайсАнглия Премьер-лигасыТрансферлерФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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