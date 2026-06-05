MLS Жұлдыздар ойыны: Лионель Месси мен Сон Хын Мин негізгі құрамда

·132·Спорт
MLS Жұлдыздар ойыны: Лионель Месси мен Сон Хын Мин негізгі құрамда

MLS Жұлдыздар ойынының алғашқы негізгі құрамы жарияланды. Жанкүйерлер, БАҚ және футболшылар арасында өткізілген дауыс беру нәтижелері бойынша, командаға күтілген жұлдыздармен қатар бірқатар тосынсый есімдер де енгізілді. Тізімде Лионель Месси және Сон Хын Мин сияқты әлем жұлдыздарының барлығы назар аударарлық. Сон Хын Мин өзінің ең жақсы маусымын өткізбесе де, оның танымалдығы мен шеберлігі құрамнан орын алуына себеп болды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Құрамның ең қызықты тұстарының бірі – Ксавьер Гозо, Энтони Марканич және «Нэшвилл» командасының керемет қорғаушысы Энди Нахар сияқты футболшылардың енгізілуі. Сондай-ақ, Тим Рим 15 жылдан кейін тағы да жұлдыздар командасына шақырылды. Жартылай қорғаныс сызығында Себастьян Берхальтер дерлік жалғыз қалды, бұл команданың тактикалық құрылымына қатысты әртүрлі сұрақтар туғызады.

Сарапшылар осы құрамды талдай отырып, команданың шабуылдық әлеуетін жоғары бағалайды, бірақ қорғаныс сызығы Liga MX жұлдыздарына қарсы ойында ауыр сынақтан өтуі мүмкін екенін атап өтеді. Әсіресе, Ксавьер Гозо биыл MLS-те көрсетіп отырған тұрақты ойынымен осы құрметке толық лайық екенін дәлелдеді.

Шілде айының соңында өтетін MLS және Liga MX жұлдыздары арасындағы қарсыласу жанкүйерлер үшін нағыз мереке болмақ. Лионель Месси және Жорди Альба сияқты жұлдыздардың алаңға шығуы ойынның беделін одан әрі арттырады. Қазірге дейін резервтік ойыншылардың құрамды қаншалықты күшейтетіні және командалық тепе-теңдікті қалай қамтамасыз ететіні басты мәселе болып қала береді.

MLSЛионель МессиСон Хын МинФутболАҚШ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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