«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...
Еуропа футболында трансферлік терезе ресми түрде ашылуға шақ қалған сәтте, Англия мен Испания алыптары арасында ірі келісім пісіп жетілуде. Франция ұлттық құрамасы мен Мадридтің «Реал» клубының тірек жартылай қорғаушысы Орельен Чуамени карьерасында күрт бұрылыс жасап, Ла Лиганы әлемдегі ең қарқынды чемпионат саналатын Англия Премьер-лигасына (АПЛ) алмастыруы мүмкін.
Британияның беделді «The Times» басылымының журналистері таратқан соңғы мәліметтерге сәйкес, Манчестердің «Манчестер Юнайтед» клубы ұзақ уақыттан бері осы дарынды хавбектің қызметіне қызығушылық танытып келеді және оны трансферлеу бойынша белсенді әрекеттерді бастап жіберген.
«Олд Траффордта» жаңа ось және Эдерсонмен келісім
«Қызыл шайтандар» келесі маусымда атақты «Олд Траффорд» стадионының орталығын түбегейлі жаңартуды және сенімді тірек аймағын қалыптастыруды мақсат еткен. Сондықтан ағылшын клубы тек Чуамениді ғана емес, тағы бір күшті ойыншыны құрамға қосуға дайын:
Эдерсонның трансфері шешілді: «Манчестер Юнайтед» Бергамоның «Аталанта» клубының өкілі, бразилиялық жартылай қорғаушы Эдерсонның ауысуын дерлік толық шешіп қойды.
Қорқынышты дуэт жоспары: Егер Манчестер клубының басшылығы Орельен Чуамени трансферін де сәтті аяқтай алса, жаңа маусымда АПЛ-дегі ең күшті жартылай қорғаныс тандемдерінің бірі жасалады.
Чуаменидің Мадридтегі статистикасы мен келісімшарты
Мадридтің «Реал» клубы француз гауһарын оңай жібере қойғысы келмейтіні түсінікті, себебі ол команданың негізгі тұлғаларының бірі болып саналады. Төмендегі кестеде футболшының ағымдағы қаржылық және спорттық көрсеткіштері көрсетілген:
Көрсеткіш түрі
Футболшының ағымдағы жағдайы мен сандары
Маусымдағы жалпы ойындары
Барлық жарыстарда жиынтық 49 кездесу
Өнімділік көрсеткіші
Қарсыластар қақпасына 2 гол және 2 голдық пас
Қолданыстағы келісімшарт мерзімі
«Корольдік клубпен» 2028 жылға дейін жоспарланған
Нарықтық құны (Transfermarkt)
Қазіргі өзекті бағасы 75 миллион еуро
Салыстырмалы түрде ұзақ мерзімді келісімшарт және футболшының Transfermarkt порталындағы жоғары бағасы «Манчестер Юнайтедтен» өте үлкен қаржылық шығынды талап ететінін көрсетеді.
Жағдайға шолу: «Реал Мадрид» құрамында бәсекелестіктің тым күшейгені ешкімге құпия емес. Чуамени Мадридте маңызды ойыншы болғанымен, АПЛ-дің тартымдылығы және «Манчестер Юнайтедте» абсолютті көшбасшыға айналу мүмкіндігі француз жұлдызын қызықтырған болуы мүмкін. Егер ол Эдерсонмен бірге «МЮ» орталығын иемденсе, ағылшын клубы наконец өз дағдарысына нүкте қойып, чемпиондық жарысқа қайта орала алады. Бұл трансферлік эпопеяның қалай аяқталатынын жақын арада білеміз.
Еуропа трансфер нарығындағы ең ыстық инсайдтерді, Англия Премьер-лигасындағы күтілетін мега-келісімдерді және сүйікті командаларыңыздың өміріне қатысты эксклюзивті талдауларды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
…