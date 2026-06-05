Перес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайын
Еуропа футболында жазғы трансферлер маусымы жақындаған сайын Мадридтің «Реал» клубы айналасындағы инсайдерлік хабарлар жаңа сатыға шығуда. Испанияның беделді және танымал «AS» басылымы таратқан соңғы сенсациялық мәліметтерге сәйкес, «Корольдік клуб» президенті Флорентино Перес Мюнхеннің «Бавария» клубының вингері Майкл Олизені Мадридке әкелу үшін қолма-қол ақша 150 миллион евро көлеміндегі қаражатты жұмсауға дайын.
Дегенмен бұл хабар футбол әлемінде үлкен талқылауларға және жұмбақ сұрақтарға себеп болуда. Өйткені бұл трансфер жоспары Перестің жақында жасаған шулы мәлімдемесі аясында өте қызықты сипат алды.
Роналду деңгейіндегі жұмбақ жұлдыз кім?
Еске сала кетейік, бірнеше күн бұрын «ақ көктер» басшысы БАҚ-қа берген сұхбатында келесі аптаның сейсенбі күні клуб тарихындағы ең ірі және таңғажайып трансфер ұсынысын ресми түрде жариялайтынын уәде еткен еді. Перестің айтуынша, сол ұсыныс жасалатын футболшының есімі ашылғанда бүкіл әлем таң қалады.
Сонымен қатар, Мадрид алыбының басшысы сол жұмбақ ойыншы шеберлік жағынан аңызға айналған Криштиану Роналду деңгейінде екенін және ол Майкл Олизе еместігін ерекше атап өткен болатын. Бұл Олизенің трансфері «Реал» үшін сейсенбі күнгі негізгі жаңалық емес, керісінше Перестің құрамды күшейту бойынша параллель жүргізіп жатқан екінші ірі жобасы екенін білдіреді.
Мюнхен қамалын алу оңай болмайды
Дереккөздің хабарлауынша, 24 жастағы француз вингерінің трансферін жүзеге асыру Мадрид алыбы үшін өте күрделі болады. Неміс футболының алыбы саналатын «Бавария» клубы ешқандай экономикалық қиындыққа тап болмаған және қаржылық жағынан тұрақты позицияға ие. Мюнхендіктер өз көшбасшыларын сату арқылы қазынаны толтыруға мұқтаж емес.
Сонымен қатар, Олизе өткен маусымда нағыз «жанартау» сияқты жарқырады. Футболшының трансфер нарығындағы мәртебесі және керемет статистикасы төмендегі кестеде көрсетілген:
Көрсеткіш түрі
Футболшының өзекті сандары мен жағдайы
Жалпы ойындар саны
Маусым барысында барлық турнирлерде 52 кездесу
Өнімділік (Гол + Пас)
22 гол және керемет 31 голдық пас (барлығы 53 ұпай!)
Қолданыстағы шарт мерзімі
Мюнхендіктермен 2029 жылғы жазға дейін жоспарланған
Нарықтық құны (Transfermarkt)
Қазіргі уақытта дәл 150 миллион евро
Салыстырмалы түрде жас болғанына қарамастан, алаңда нағыз сиқыршыға айналып бара жатқан Олизе үшін Transfermarkt порталы белгілеген баға Перес ұсынған сомаға толық сәйкес келеді.
Жағдайға шолу: Флорентино Перестің трансфер нарығындағы үлкен ойындары жаңа деңгейге шықты. Бір жағынан Майкл Олизе үшін 150 миллион евролық қадам, екінші жағынан сейсенбі күні жарияланатын, Роналду деңгейіндегі тағы бір жұмбақ мега-жұлдыз! Егер «Реал Мадрид» осы жоспарлардың барлығын жүзеге асырса, келесі маусымда Еуропа футболында оларға төтеп бере алатын күш қалмайды. «Бавария» ақшаға мұқтаж болмаса да, Мадридтің тартымдылығы және Олизенің ықтимал қалауы трансферді шешуі мүмкін.
Еуропа трансфер нарығының ең шулы инсайдтерін, «Реал Мадрид» лагерінен ең соңғы эксклюзивті жаңалықтарды және сейсенбі күнгі жұмбақ трансфердің егжей-тегжейлерін әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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