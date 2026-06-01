Arne Slot Liverpool жанкүйерлеріне әсерлі қоштасу хатын жолдады
Arne Slot Liverpool бас бапкері қызметінен күтпеген жерден кеткеннен кейін, Энфилд жанкүйерлерімен шынайы қоштасты. Нидерландылық маман команданы 20-шы чемпиондыққа жетелеп, Чемпиондар лигасына жолдама әпергеніне қарамастан, ағымдағы маусымдағы бесінші орын клуб басшылығының қатаң шешім қабылдауына себеп болды. Slot Мерсисайдты екі жылдық жарқын әрі күрделі кезеңнен кейін басы биік күйде тастап барады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Жанкүйерлерге жолдаған ашық хатында Slot Энфилд туннеліндегі әйгілі белгінің астынан өтудегі жауапкершілік пен толқыныс туралы сөз қозғады. «Мен бұл клубтың 134 жылдық ұлы тарихына лайық болу жауапкершілігін сезіндім. Мақсатымыз әрқашан жеңіске жету және бүкіл әлемге танымал Энфилд халқына табыс сыйлау болды. Өзгерістер — футболдың бір бөлігі, бірақ бұл клуб өз жанкүйерлерін мақтан тұтуды жалғастыратынына сенімдімін», — деп жазады бапкер.
Slot-тың алғашқы маусымы аңызға айналды. Ол Liverpool-мен Англия Премьер-лигасының чемпиондығын мерзімінен бұрын жеңіп алып, 35 жылдық үзілістен кейін жанкүйерлерге ұмытылмас қуаныш сыйлады. 2025 жылдың 25 мамырында лық толы Энфилдте кубоктың көтерілуі және көшелерде бір миллион адам қатысқан шеру оның мансабындағы ең биік шың болып қала береді.
Бапкер өз хатында команданың жаңа буынына сенім білдірді. Оның айтуынша, Liverpool жейдесін кию жауапкершілігін сезінетін жастар клуб іргетасын одан әрі нығайтады. Slot тек спорттағы жетістіктерді ғана емес, қалада орын алған түрлі әлеуметтік оқиғаларда жанкүйерлердің көрсеткен бірлігі мен төзімділігі оны таңғалдырғанын да ерекше атап өтті.
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