Arsenal жұлдыздары Djed Spence пен сыншыларға қатаң жауап берді
Declan Rice пен Noni Madueke әлеуметтік желідегі сыншыларға қатаң жауап қайтарды. Англия Премьер-лигасында 22 жылдан кейін чемпион атанған Arsenal командасы жеңіс тойы мен Чемпиондар лигасы финалындағы жеңілістің ащы естеліктері арасында қалды. Tottenham қорғаушысы Djed Spence «зеңбірекшілердің» Paris Saint-Germain командасынан ұтылғанын келемеждегеннен кейін, ойыншылар үндемей қалмады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Будапештте өткен Чемпиондар лигасының финалында Arsenal пенальти сериясында PSG-ге есе жіберді. Eberechi Eze мен Gabriel Magalhaes шешуші соққыларды мүлт жіберсе, Noni Madueke ойынға қосалқы құрамнан қосылды. Madueke Instagram парақшасында Declan Rice екеуі Премьер-лига кубогын ұстап тұрған суретін жариялап: «Чемпиондар! Ал басқалар твит жазумен және пост салумен әлек. Рақмет, Құдайым!» деп жазды.
Declan Rice та командаласының пікірін қолдап, пікірлер бөлімінде «Қызғаныш қай жерде де бар», деп күліп тұрған эмодзилермен жауап берді. West Ham-ның бұрынғы капитаны финалдағы пенальтиді дәл орындағанымен, командасының жалпы жетістігі мен лигадағы жеңісін бірінші орынға қойды. Rice шеру кезінде жанкүйерлерге: «Олар бізді келемеждеген еді, енді күлмейді. Келесі маусымда одан да мықты болып ораламыз», - деді.
Бұл қақтығыстың басты себепкері Djed Spence маусым бойы Arsenal жұлдыздарын мазақ етіп келген еді. Ақпан айындағы Солтүстік Лондон дербиінен кейін Arsenal-дың ресми парақшасы Spence-ті тролл еткен болатын, ал қорғаушы PSG жеңісінен кейін сол постқа құлып эмодзиімен жауап берді. Бұл Лондонның екі клубы арасындағы бәсекелестіктің қаншалықты қызу екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
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