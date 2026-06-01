Өзбекстан жастар құрамасы Азия Кубогында теңдессіз атанды
Еліміздің спорт алаңдары тағы бір мәрте халықаралық деңгейдегі ірі әрі қызықты бәсекеге мекен болды. Дарынды балуан Учкун Муродовты еске алуға арналған жасөспірімдер мен жастар арасындағы дзюдодан беделді Азия Кубогы өз мәресіне жетті. Астанамызда ұйымдастырылған «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026» халықаралық турнирінің соңғы күнінде татамиге шыққан ауыр салмақтағы жас балуандарымыз еліміздің намысын лайықты қорғап, жарысты жоғары деңгейде аяқтады.
Өзбек спортын сүйер қауым үшін бұл нағыз мақтаныш сәті! Біздің парақшамыздан алыстамаңыздар, өкілдеріміздің жалпыкомандалық есептегі тарихи жеңісі, көршілес мемлекеттер иеленген орындар және жарыстың екінші күні тұғырға көтерілген барлық жеңімпаз бен жүлдегерлер тізімімен сіздерді егжей-тегжейлі таныстырамыз!
Ташкент татамиіндегі абсолютті басымдық!
Өзбекстан дзюдо федерациясының баспасөз қызметі берген ресми мәліметтерге сәйкес, бұл құрлық біріншілігі өкілдеріміз үшін өте сәтті және жемісті болды. Жасөспірімдер санатындағы табысты өнер көрсетуден кейін, жастар құрамамыз да қарсыластарына еш мүмкіндік қалдырмай, медальдардың сапасы мен саны бойынша айқын көшбасшылықты қолға түсірді.
Жарыс қорытындысы бойынша, үздік үштік пен жетекші делегациялардың медальдар қоры төмендегідей көрініс тапты:
1-орын: Өзбекстан — 9 алтын, 9 күміс және 15 қола (барлығы 33 медаль мен жалпыкомандалық есепте абсолютті чемпион!).
2-орын: Қырғызстан — 2 алтын, 2 күміс және 1 қола (турнирдің құрметті вице-чемпионы).
3-орын: Тәжікстан — 1 алтын, 2 күміс және 4 қола (үздік үштікті түйіндеді).
Сондай-ақ, көршілес Қазақстан (1 алтын, 1 күміс, 6 қола) және Ресей (1 алтын, 1 қола) құрамаларының есебінде де бір-бірден құрлық чемпионы бар.
Екінші күннің жеңімпаз балуандары
Жарыстың соңғы күні ауыр салмақтағы жігіттер мен қыздар арасындағы тартысты бәсекелерге толы болды. Тұғырдың жоғары сатыларынан орын алған спортшылардың толық тізімі келесі кестеде көрсетілген:
Салмақ санаты
🥇 Алтын (1-орын)
🥈 Күміс (2-орын)
🥉 Қола (3-орын)
ЖІГІТТЕР
-81 кг
Yerali Keneskan (Қазақстан)
Mustafo Shermahmatov (Өзбекстан)
Kamronbek Qodirov (Өзбекстан)
Bekzod O‘ktamov (Өзбекстан)
-90 кг
Daniyar Melisov (Қырғызстан)
Hamza Ardasheri (Тәжікстан)
Pansher Mo‘minov (Тәжікстан)
Shahzod Shukurov (Өзбекстан)
-100 кг
Beksultan Aytmatov (Қырғызстан)
Ismoil Burxonov (Тәжікстан)
Daut Poltushev (Қырғызстан)
Berikbol Jumanbekov (Қазақстан)
+100 кг
Fazliddin Rafiqov (Өзбекстан)
Iskandar Mamayusupov (Өзбекстан)
Alibek Durdiyev (Өзбекстан)
Denis Kuligin (Ресей)
ҚЫЗДАР
-70 кг
Durdona Tursunova (Өзбекстан)
Guldana Marlen (Қазақстан)
Uldana Xojanazarova (Қазақстан)
Nigina Saparboyeva (Өзбекстан)
-78 кг
Kristina Konovalova (Ресей)
Akmarjan Turdajiyeva (Қырғызстан)
Shoira Aminova (Өзбекстан)
Ishrup Narang (Үндістан)
+78 кг
Zarina Bobonazarova (Өзбекстан)
Yulliana Shubladze (Өзбекстан)
Nafisa Rajapova (Өзбекстан)
Guldana Tengelbayeva (Қазақстан)
Алтын дубль: Әсіресе, жігіттер арасында ең ауыр салмақта (+100 кг) Fazliddin Rafiqov, қыздар бәсекесінде Durdona Tursunova (-70 кг) мен Zarina Bobonazarova (+78 кг) шеберлікпен иеленген алтын медальдары өзбек дзюдо мектебінің қаншалықты қуатты екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
Ташкент татамиінде өткен бұл ұлы жеңістермен барша отандастарымызды, жас чемпиондарымызды және олардың ұстаздарын шын жүректен құттықтаймыз! Болашақтағы ірі Олимпиада ойындарында да осындай жоғары нәтижелердің жалғасуын тілейміз.
Өзбек және әлем спортына қатысты ең өзекті, қуанышты және сенімді хабарларды бізбен бірге бақылауда болыңыздар, құрметті оқырмандар! Парақшамыздан алыстамаңыздар!
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