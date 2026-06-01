Harry Kane және Michael Olise: Алтын доп үшін таласта кім басым?
«Бавария» командасының екі жұлдызы Harry Kane мен Michael Olise осы маусымда керемет ойын көрсетіп, әлемнің үздік футболшысы атағына басты үміткерлерге айналды. Клуб аңызы Thomas Muller-дің пікірінше, ағылшын шабуылшысы нәтижелілік бойынша рекордтар жаңартып жатқанымен, франциялық әріптесінің «сиқырлы шеберлігі» Алтын допты дауыс беру кезінде шешуші рөл атқаруы мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Muller Bild басылымына берген сұхбатында Kane мен Olise арасындағы бәсекелестікке тоқталды. «Harry — мен көрген ең үздік шабуылшы, бірақ ол төрт адамды алдап өтетін дриблинг шебері емес. Алтын доп мәселесінде көбінесе «артистік элемент» есепке алынады. Мен Kane-ді команда үшін маңыздырақ деп санасам да, әлемнің үздік футболшысы жүлдесі үшін Michael сияқты алаңда «билейтін», өзіндік сиқыры бар ойыншыларға көбірек дауыс беріледі», — деді Muller.
Harry Kane статистикалық көрсеткіштер бойынша теңдессіз болып тұр. 32 жастағы шабуылшы 31 ойында 36 гол соғып, 2025-26 жылғы маусымда «Алтын бутса» иегері атанды. Барлық турнирлерде ол жалпы 61 гол соғуға қол жеткізді. Kane өз мансабындағы ең үздік маусымды өткізгенін атап өтсе де, эстетикалық ойын стилі көбінесе түпкілікті нәтижеге әсер ететін бұл беделді жүлдені иелену оңай болмайды.
Екінші жағынан, Michael Olise «Бавария» сапында шығармашылық орталығына айналды. Франциялық вингер маусым бойы 22 гол және 31 нәтижелі пас беріп, әмбебап футболшы екенін дәлелдеді. Оның алаңдағы қимылдары мен дриблингтері жанкүйерлер мен журналистердің назарын аударуда. 26 қазанда Лондонда өтетін марапаттау рәсімі алдында бұл екі жұлдыз арасындағы бәсекелестік қыза түсті.
Клубтағы жетістіктерден бөлек, 2026 жылғы Әлем чемпионаты бұл жарыста нүкте қояды деп күтілуде. Kane мен Olise өз ұлттық құрамалары сапында турнирдің басты кейіпкерлері болады. Англия немесе Францияның табысы оларға «Барселона» жұлдызы Lamine Yamal немесе «ПСЖ» шабуылшысы Ousmane Dembele сияқты қарсыластарды артта қалдыруға мүмкіндік береді.
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