Cristiano Ronaldo 2030-jylǵy Álem chempionatyna qatysady ma?

·83·Спорт
Cristiano Ronaldo 2030-jylǵy Álem chempionatyna qatysady ma?

Portugaliia fýtbol federatsıiasynyń prezıdenti Pedro Proenca 2030-jylǵy Álem chempionatynda Cristiano Ronaldo ulttyq qurama sapynda oınaı ma degen suraqtarǵa jaýap berdi. Al-Nassr juldyzy áli de ulttyq quramanyń negizgi tulǵasy bolyp qala berse de, sarapshylar onyń 45 jasynda iri týrnırge qatysý múmkindigine kúmánmen qaraıdy. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .

Bola Branca konferentsıiasynda sóz sóılegen Proenca fızıologıialyq faktorlarǵa baılanysty Ronaldonyń kelesi mýndıalda oıynshy retinde qatysýy úlken tosyn syı bolatynyn atap ótti. Onyń aıtýynsha, 2030-jyly shabýylshynyń fızıkalyq jaǵdaıy osyndaı joǵary deńgeıdegi jarystyń talaptaryna jaýap bermeýi múmkin, degenmen bárі sol kezdegi bapkerler shtaby men oıynshynyń jaǵdaıyna baılanysty bolady.

Federatsıia basshysy Cristiano Ronaldo mansabyn aıaqtaǵannan keıin de Portugaliia fýtbolynda kez kelgen róldi atqara alatynyn bildirdi. «Cristiano Portugaliia fýtbolynda kim bolǵysy kelse, sol bolady. Bul tek sporttyq turǵydan emes, brend jáne marketıng áleýeti boıynsha da biregeı jaǵdaı», — dep qosty Proenca.

Sondaı-aq, Pedro Proenca ulttyq quramanyń bolashaǵy týraly aıta otyryp, Ronaldonyń ketýi qaıǵyly jaǵdaı retinde qabyldanbaýy kerek ekenin aıtty. Federatsıia qazirgi tańda qarjylyq jáne sporttyq turaqtylyqty qamtamasyz etý úshin tek bir nemese eki juldyz oıynshyǵa táýeldi bolmaý strategıiasy ústinde jumys istep jatyr.

Cristiano RonaldoPortugaliiaÁlem chempionatyFýtbolAl-Nassr
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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